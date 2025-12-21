Только одна страна в мире может самостоятельно себя прокормить: как ей это удается

В то время как сотни миллионов людей по всему миру сталкиваются с нехваткой продовольствия, небольшая страна в Южной Америке сумела стать единственной страной в мире, способной полностью прокормить себя без помощи извне.

Страна, по площади в 3 раза меньше Украины, где большинство людей живут в тесноте вдоль узкой прибрежной полосы, а 85% территории занимают обширные участки непроходимых тропических лесов, стала единственной в мире, которая обеспечивает себя продовольствием исключительно за счет собственных ресурсов. Эта страна с населением примерно 830 000 человек называется Гайана и находится она в Южной Америке. Эта страна смогла достичь полной продовольственной самообеспеченности по всем основным группам продуктов питания. Это открытие стало результатом исследования, опубликованного в журнале Nature Food, в котором были проанализированы данные по 186 странам, чтобы определить, насколько хорошо каждая из них теоретически может прокормить свое население исключительно за счет внутреннего производства, пишет Science Focus.

Рецепт успеха Гайаны

Гайана расположена между Венесуэлой, Бразилией и Суринамом, и большая часть ее населения сосредоточена на прибрежной равнине, которая составляет менее 5% от общей площади страны.85% территории страны занимают обширные участки непроходимых тропических лесов, которые предоставляют мало возможностей для крупномасштабного сельского хозяйства. При этом страна достигла продовольственной самодостаточности не за счет уникальных лесов, а за счет максимального использования ограниченных сельскохозяйственных земель.

Страна, по площади в 3 раза меньше Украины, где большинство людей живут в тесноте вдоль узкой прибрежной полосы, а 85% территории занимают обширные участки непроходимых тропических лесов, стала единственной в мире, которая обеспечивает себя продовольствием исключительно за счет собственных ресурсов Фото: sciencefocus.com

Никола Кэннон из Королевского сельскохозяйственного университета в Глостершире, Великобритания объясняет, что климат прибрежного региона Гайаны делает его очень подходящим для выращивания сельскохозяйственных культур.

Страна расположена между одним и девятью градусами северной широты, то есть рядом с экватором, что обеспечивает ей круглогодичное тепло, обильные осадки, высокую влажность и, что особенно важно, плодородные глинистые почвы, накопленные за тысячелетия.

Но одного климата недостаточно для объяснения успеха Гайаны. Секрет успеха состоит в том, как Гайана использует свои ограниченные сельскохозяйственные земли.

Больше продуктов питания с меньшими затратами

В то время как на большей части мировых сельскохозяйственных угодий выращивают только одну культуру на обширных, однородных полях, фермеры Гайаны используют совершенно иной подход к земледелию. Они практикуют смешанные посевы. То есть они выращивают две или более культур вместе на одном поле, при этом каждая занимает свою нишу и использует ресурсы в разное время.

Крупнейшая река Гайаны, Эссекибо, протекает через обширные тропические леса Фото: sciencefocus.com

Фермеры, выращивающие кокосовые пальмы, сажают ананасы или помидоры между молодыми деревьями по мере их созревания. Кукуруза и соя используют одну и ту же почву: соя "фиксирует" азот естественным образом, в то время как кукуруза получает питательные вещества в другой период сезона.

Смешанные посевы требуют тщательного планирования и подбора культур, которые естественным образом дополняют друг друга, а не конкурируют. Это может улучшить структуру почвы, повысить плодородие и помочь бороться с вредителями без серьезного применения химикатов. Также если одна культура страдает из-за погоды, вредителей или колебаний рынка, другая может продолжать процветать.

Пример смешанных посевов, когда на одном поле выращивается несколько культур одновременно Фото: sciencefocus.com

От основных культур, таких как рис и маниока, до широкого спектра фруктов и овощей, это сельскохозяйственное разнообразие не только кормит людей, но и активно питает почву страны. По словам Кэннона, смешанные посевы могут увеличить урожайность в 1,2–1,5 раза по сравнению с выращиванием одной культуры в одном месте.

При этом страна нарастила производство продуктов питания, не истощая питательные вещества в почве быстрее, чем они восстанавливаются благодаря методу, известному как регенеративное сельское хозяйство. Животноводство интегрировано в системы земледелия, а эрозия почвы предотвращается за счет того, что живые корни остаются в земле круглый год. Эти методы активно восстанавливают здоровье почвы, а также предотвращают ее деградацию.

Один из крупнейших рынков в Карибском бассейне, Стабрукский рынок, расположенный в Джорджтауне, столице Гайаны Фото: sciencefocus.com

Неплохая модель для других стран мира

Эксперты говорят, что Гайана демонстрирует, что небольшие страны с ограниченными ресурсами не обречены на постоянную продовольственную нестабильность. Благодаря стратегическому мышлению и разумным методам даже страны, сталкивающиеся со значительными ограничениями, могут добиться удивительных результатов в производстве продуктов питания.

По мере роста глобальных проблем, от изменения климата до геополитической напряженности, нарушающей торговлю, модель производства продовольствия Гайаны может стать более актуальной во всем мире. Гайана доказывает, что это не просто хорошая цель для будущей продовольственной самодостаточности некоторых стран, но и цель, которую можно реализовать.

