Удивительная скорость: в какой период жизни человек растет быстрее всего

По словам ученых, у любого человека существует несколько этапов роста. И в один из таких периодов люди растут быстрее всего.

Возможно вы помните себя в подростковом возрасте или же у вас есть дети-подростки. Вы, вероятно, сталкивались с ситуацией, когда джинсы вашего ребенка в начале года нормально сидят на нем, а уже в конце года они короткие. Подростковый скачок роста может казаться поразительно быстрым, ведь некоторые подростки вырастают на 10-13 сантиметров за один год. Но это не самый быстрый период роста человека, пишет Live Science.

Самый быстрый период роста в жизни человека

Оказывается, подростковый скачок роста является лишь вторым по скорости периодом роста человека. Шон Камминг из Университета Бата в Великобритании говорит, что самый быстрый период роста в жизни человека – это первые несколько лет младенчества. Именно в это время дети растут наиболее быстро.

У младенцев рост может увеличиваться на примерно 30 сантиметров год, а это более чем вдвое превышает темпы роста даже в самые интенсивные подростковые периоды.

Адам Бакстер-Джонс из Университета Саскачевана в Канаде говорит, что девочки в 18 месяцев достигают до 50% своего взрослого размера, а мальчики достигают до 50% своего взрослого размера в 24 месяца. Затем темпы роста замедляются.

По словам Бакстер-Джонса, скорость роста снижается примерно до 5-6 сантиметров в год начиная с перила, когда ребенку исполняется 4 года и продолжается этот период до наступления половой зрелости. В это время у человека начинается второй по скорости период роста.

По словам ученых, девочки в период полового созревания в среднем растут на 9 сантиметров в год, а мальчики — на 10 сантиметров в год. Но это всего лишь средние значения. Иногда можно наблюдать скачок роста до 20 см в год, но в среднем дети прибавляют в росте от 10 до 12 сантиметров в год.

Как и в младенчестве, девочки проходят периоды скачков роста раньше — примерно в 11 лет, в то время как мальчики обычно вступают в период полового созревания примерно на два года позже. У мальчиков обычно наблюдается несколько более интенсивный скачок роста. Это связано с тем, что они вырабатывают больше гормона роста, а также тестостерона, который также влияет на длину костей, говорит Камминг.

Что влияет на рост человека?

Этот скачок роста заканчивается примерно в 16 лет у девочек и в 18 лет у мальчиков. Поскольку у мальчиков этот скачок роста более интенсивный и они растут примерно на два года дольше, в среднем они вырастают выше. Возраст, в котором у человека начинается скачок роста, не влияет на его окончательный рост, говорит Бакстер-Джонс.

По словам ученых, во время скачков роста в период полового созревания у детей сначала растут ступни и кисти рук, а затем ноги и руки. Туловище растет последним и, если ребенок развивается поздно, иногда туловище так и не догоняет остальную часть тела. Но если ребенок развивается рано в период полового созревания, то он часто становиться крупнее и сильнее.

Но такой быстрый рост имеет свою цену. Во время скачков роста кости становятся слабее и более восприимчивы к повреждениям. Но тщательный мониторинг скачков роста может помочь предотвратить серьезные проблемы.

Ученые говорят, что родителям не стоит беспокоится о том, является ли темп роста их ребенка нормальным, ведь значительные колебания ожидаемы. Исследователи говорят, что как быстрый, так и медленный рост является нормальным явлением. Окончательный рост человека во взрослом возрасте зависит от генетики. Например, существуют редкие заболевания у детей, которые приводят к чрезмерной выработке гормона роста.

