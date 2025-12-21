Дивовижна швидкість: у який період життя людина росте найшвидше

За словами вчених, у будь-якої людини існує кілька етапів зростання. І в один із таких періодів люди ростуть найшвидше.

Можливо ви пам'ятаєте себе в підлітковому віці або ж у вас є діти-підлітки. Ви, ймовірно, стикалися з ситуацією, коли джинси вашої дитини на початку року нормально сидять на ній, а вже наприкінці року вони короткі. Підлітковий стрибок росту може здаватися разюче швидким, адже деякі підлітки виростають на 10-13 сантиметрів за один рік. Але це не найшвидший період росту людини, пише Live Science.

Найшвидший період зростання в житті людини

Виявляється, підлітковий стрибок росту є лише другим за швидкістю періодом росту людини. Шон Каммінг з Університету Бата у Великій Британії каже, що найшвидший період росту в житті людини — це перші кілька років дитинства. Саме в цей час діти ростуть найшвидше.

У немовлят зріст може збільшуватися на приблизно 30 сантиметрів на рік, а це більш ніж удвічі перевищує темпи зростання навіть у найінтенсивніші підліткові періоди.

Адам Бакстер-Джонс з Університету Саскачевану в Канаді каже, що дівчатка у 18 місяців досягають до 50% свого дорослого розміру, а хлопчики досягають до 50% свого дорослого розміру в 24 місяці. Потім темпи зростання сповільнюються.

За словами Бакстер-Джонса, швидкість росту знижується приблизно до 5-6 сантиметрів на рік, починаючи з перила, коли дитині виповнюється 4 роки, і триває цей період до настання статевої зрілості. У цей час у людини починається другий за швидкістю період росту.

За словами вчених, дівчатка в період статевого дозрівання в середньому ростуть на 9 сантиметрів на рік, а хлопчики — на 10 сантиметрів на рік. Але це всього лише середні значення. Іноді можна спостерігати стрибок росту до 20 см на рік, але в середньому діти додають у зрості від 10 до 12 сантиметрів на рік.

Як і в дитинстві, дівчатка проходять періоди стрибків росту раніше — приблизно в 11 років, тоді як хлопчики зазвичай вступають у період статевого дозрівання приблизно на два роки пізніше. У хлопчиків зазвичай спостерігається дещо інтенсивніший стрибок росту. Це пов'язано з тим, що вони виробляють більше гормону росту, а також тестостерону, який також впливає на довжину кісток, каже Каммінг.

Що впливає на зріст людини?

Цей стрибок росту закінчується приблизно в 16 років у дівчаток і в 18 років у хлопчиків. Оскільки у хлопчиків цей стрибок росту інтенсивніший і вони ростуть приблизно на два роки довше, у середньому вони виростають вищими. Вік, у якому в людини починається стрибок росту, не впливає на її остаточний зріст, каже Бакстер-Джонс.

За словами вчених, під час стрибків росту в період статевого дозрівання в дітей спершу ростуть ступні та кисті рук, а потім ноги та руки. Тулуб росте останнім і, якщо дитина розвивається пізно, іноді тулуб так і не наздоганяє іншу частину тіла. Але якщо дитина розвивається рано в період статевого дозрівання, то вона часто стає більшою і сильнішою.

Але таке швидке зростання має свою ціну. Під час стрибків росту кістки стають слабшими і більш сприйнятливими до пошкоджень. Але ретельний моніторинг стрибків росту може допомогти запобігти серйозним проблемам.

Науковці кажуть, що батькам не варто турбуватися про те, чи є темп росту їхньої дитини нормальним, адже значні коливання очікувані. Дослідники кажуть, що як швидкий, так і повільний ріст є нормальним явищем. Остаточний зріст людини в дорослому віці залежить від генетики. Наприклад, існують рідкісні захворювання у дітей, які призводять до надмірного вироблення гормону росту.

