Тільки одна країна у світі може самостійно себе прогодувати: як їй це вдається

У той час як сотні мільйонів людей по всьому світу стикаються з нестачею продовольства, невелика країна в Південній Америці зуміла стати єдиною країною у світі, здатною повністю прогодувати себе без допомоги ззовні.

Країна, за площею в 3 рази менша за Україну, де більшість людей живуть у тісноті уздовж вузької прибережної смуги, а 85% території займають великі ділянки непрохідних тропічних лісів, стала єдиною у світі, яка забезпечує себе продовольством виключно за рахунок власних ресурсів. Ця країна з населенням приблизно 830 000 осіб називається Гайана і розташована вона в Південній Америці. Ця країна змогла досягти повної продовольчої самозабезпеченості за всіма основними групами продуктів харчування. Це відкриття стало результатом дослідження, опублікованого в журналі Nature Food, в якому було проаналізовано дані по 186 країнам, щоб визначити, наскільки добре кожна з них теоретично може прогодувати своє населення виключно за рахунок внутрішнього виробництва, пише Science Focus.

Рецепт успіху Гайани

Гайана розташована між Венесуелою, Бразилією і Сурінамом, і більша частина її населення зосереджена на прибережній рівнині, що становить менше 5% від загальної площі країни.85% території країни займають великі ділянки непрохідних тропічних лісів, які надають мало можливостей для великомасштабного сільського господарства. При цьому країна досягла продовольчої самодостатності не за рахунок унікальних лісів, а за рахунок максимального використання обмежених сільськогосподарських земель.

Країна, за площею в 3 рази менша за Україну, де більшість людей живуть у тісноті уздовж вузької прибережної смуги, а 85% території займають великі ділянки непрохідних тропічних лісів, стала єдиною у світі, що забезпечує себе продовольством виключно за рахунок власних ресурсів. Фото: sciencefocus.com

Нікола Кеннон з Королівського сільськогосподарського університету в Глостерширі, Велика Британія пояснює, що клімат прибережного регіону Гайани робить його дуже придатним для вирощування сільськогосподарських культур.

Країна розташована між одним і дев'ятьма градусами північної широти, тобто поруч з екватором, що забезпечує їй цілорічне тепло, рясні опади, високу вологість і, що особливо важливо, родючі глинисті ґрунти, накопичені за тисячоліття.

Але одного клімату недостатньо для пояснення успіху Гайани. Секрет успіху полягає в тому, як Гайана використовує свої обмежені сільськогосподарські землі.

Більше продуктів харчування з меншими витратами

У той час як на більшій частині світових сільськогосподарських угідь вирощують тільки одну культуру на великих, однорідних полях, фермери Гайани використовують зовсім інший підхід до землеробства. Вони практикують змішані посіви. Тобто вони вирощують дві або більше культур разом на одному полі, при цьому кожна займає свою нішу і використовує ресурси в різний час.

Найбільша річка Гайани, Ессекібо, протікає через великі тропічні ліси Фото: sciencefocus.com

Фермери, які вирощують кокосові пальми, садять ананаси або помідори між молодими деревами в міру їхнього дозрівання. Кукурудза і соя використовують один і той самий ґрунт: соя "фіксує" азот природним чином, тоді як кукурудза отримує поживні речовини в інший період сезону.

Змішані посіви вимагають ретельного планування і підбору культур, які природним чином доповнюють одна одну, а не конкурують. Це може поліпшити структуру ґрунту, підвищити родючість і допомогти боротися зі шкідниками без серйозного застосування хімікатів. Також якщо одна культура страждає через погоду, шкідників або коливання ринку, інша може продовжувати процвітати.

Приклад змішаних посівів, коли на одному полі вирощується кілька культур одночасно Фото: sciencefocus.com

Від основних культур, таких як рис і маніока, до широкого спектра фруктів і овочів, це сільськогосподарське розмаїття не тільки годує людей, а й активно живить ґрунт країни. За словами Кеннона, змішані посіви можуть збільшити врожайність у 1,2-1,5 раза порівняно з вирощуванням однієї культури в одному місці.

При цьому країна наростила виробництво продуктів харчування, не виснажуючи поживні речовини в ґрунті швидше, ніж вони відновлюються завдяки методу, відомому як регенеративне сільське господарство. Тваринництво інтегровано в системи землеробства, а ерозії ґрунту запобігають за рахунок того, що живі корені залишаються в землі цілий рік. Ці методи активно відновлюють здоров'я ґрунту, а також запобігають його деградації.

Один із найбільших ринків у Карибському басейні, Стабрукський ринок, розташований у Джорджтауні, столиці Гайани Фото: sciencefocus.com

Непогана модель для інших країн світу

Експерти кажуть, що Гайана демонструє, що невеликі країни з обмеженими ресурсами не приречені на постійну продовольчу нестабільність. Завдяки стратегічному мисленню і розумним методам навіть країни, що стикаються зі значними обмеженнями, можуть домогтися дивовижних результатів у виробництві продуктів харчування.

У міру зростання глобальних проблем, від зміни клімату до геополітичної напруженості, що порушує торгівлю, модель виробництва продовольства Гайани може стати більш актуальною в усьому світі. Гайана доводить, що це не просто гарна мета для майбутньої продовольчої самодостатності деяких країн, а й мета, яку можна реалізувати.

