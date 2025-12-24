Моногамні стосунки підходять не всім: які тварини утворюють пари на все життя

"Усе складно". Саме так можна описати більшість стосунків між тваринами в дикій природі.

Коли йдеться про кохання, вірність і довгострокові партнерські стосунки, люди можуть вважати, що ми унікальні в цьому плані. Але тваринний світ сповнений сюрпризів. Моногамні стосунки серед різних видів насправді є винятком, а не правилом, і наші власні моделі вірності такі ж складні, як і у тварин, пише IFLScience.

Сексуальна моногамія — це коли тварини утворюють пару і вступають у сексуальні стосунки тільки одна з одною. Є ще соціальна моногамія, коли пари тварин формують довгострокові зв'язки для виховання потомства, спільного використання території або їжі, але можуть інколи "зраджувати" свого партнера.

Цих тварин можна вважати моногамними, бо вони залишаються разом заради виховання потомства, але вони не обов'язково утворюють пари на все життя. Навіть у дикій природі все складно.

Моногамія зазвичай виникає, коли конкуренція за партнерів низька, а виховання потомства виграє від турботи обох батьків. У цих видів самці та самки часто схожі один на одного, а спарювання з одним партнером стабілізує розмноження.

Які тварини утворюють пари на все життя?

Але іноді полігамні стосунки виявляються більш ефективною стратегією. Коли самці можуть підвищити свій репродуктивний успіх, злучаючись із кількома самками, коли потомству не потрібні двоє батьків або коли партнери та ресурси широко поширені, безладні статеві зв'язки стають вигіднішою стратегією. Моногамія працює найкраще, коли співпраця важливіша за конкуренцію.

Але моногамія не завжди є найбезпечнішим варіантом для ссавців. За оцінками вчених, у цього класу тварин моногамними є лише 3-5% видів.

До ссавців, які зазвичай вважаються моногамними, належать:

Каліфорнійський хом'ячок. Ці тварини утворюють пари на все життя і практично ніколи не мають більше одного статевого партнера;

Гієноподібний собака. Ці тварини живуть у зграях, які очолює домінуюча моногамна пара, що живе разом усе життя;

Дамарський землекоп. Одна пара моногамних гризунів править усією колонією;

Вусатий тамарин. Крихітні мавпочки ділять батьківські обов'язки, хоча іноді у самки є кілька самців;

Ефіопський шакал залишається з одним партнером для виховання дитинчат;

Звичайний бобер. Ці тварини соціально моногамні, будують разом житла і виховують дітей.

Як показують дослідження, всі ці ссавці з більшою ймовірністю утворюють пару з одним партнером на все життя і можуть вважатися більш моногамними, ніж наш вид Homo sapiens.

Справжня моногамія практично відсутня у риб і в земноводних або амфібій. Те ж саме стосується і комах.

Пінгвінів часто вважають еталоном моногамних стосунків, але реальність складніша Фото: IFLS

Які птахи утворюють пари на все життя?

Птахи є безперечними чемпіонами зі створення пар на все життя. За оцінками вчених, 90 % видів птахів вважаються моногамними різною мірою. До видів птахів, які вважаються моногамними, наприклад, належать:

Більшість видів лебедів і гусей;

Звичайні сипухи (схожа на сову);

Альбатроси;

Білоголові орлани;

Більшість видів папуг.

Пінгвінів часто вважають еталоном моногамних стосунків, але реальність складніша. Хоча багато видів пінгвінів утворюють довгострокові пари, ці стосунки не завжди тривають усе життя.

Для моногамних птахів створення пар на все життя має практичний сенс, оскільки підвищує шанси на передачу генів потомству. Також моногамна пара має достатньо часу для вирощування пташенят. Наявність двох батьків також означає, що гніздо може постійно охоронятися, а одна доросла особина може полювати.

Оскільки пошук нового партнера вимагає значного часу та енергії, особливо для великих перелітних птахів, залишатися зі знайомим партнером є розумною стратегією. Це дає змогу птахам заощаджувати сили для майбутніх довгих перельотів, водночас зміцнюючи партнерські стосунки, що вже склалися.

