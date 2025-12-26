Очі північних оленів роблять щось неймовірне, коли приходить зима (фото)

У північних оленів є дивовижна частина тіла, яка змінює колір у зимовій темряві.

Згідно з дослідженням, учені виявили, що очі північних оленів змінюють відтінок залежно від пори року, відображаючи колір арктичного неба. Якщо подивитися в очі північного оленя (Rangifer tarandus) влітку, коли дні довгі і Сонце яскраво світить, можна побачити золотисто-бірюзове сяйво, яке відбивається, схоже на смарагдове віддзеркалення котячих очей вночі. Але взимку, коли панує темрява, око північного оленя робить щось унікальне. Воно стає темно синім. Це унікальна адаптація, яка, на думку вчених, може слугувати "сонцезахисними окулярами" для північних оленів, пише ScienceAlert.

Північні олені харчуються в сутінках, а під час арктичної зими сутінки можуть тривати понад третину дня, забарвлюючи крижаний пейзаж у синій колір. Вчені вважають, що для того, щоб допомогти північним оленям бачити вовків, що ховаються, і смачний лишайник у напівтемряві, очі тварин, можливо, еволюціонували таким чином, щоб відбивати більше синього світла взимку. Це дозволяє слабкому світлу проходити через сітківку ока ще раз, що дає змогу фоторецепторам ока отримувати більше інформації.

Таким чином, північний олень отримує більш яскраве зображення сутінкового пейзажу, але платою за це є значно менша роздільна здатність зображення, наче дивишся крізь запітніле скло.

Як і в багатьох ссавців, у північних оленів усередині кожного ока є світловідбивний шар, розташований за сітківкою, який називається tapetum lucidum. Але в жодного ссавця не було виявлено такого шару, як у північних оленів. Його структура, мабуть, залежить від пори року.

Точні механізми зміни структури поки невідомі, але вчені вважають, що це пов'язано з рідиною в оці. Північний олень, ймовірно, випускає рідину зі свого світловідбивного шару, щоб краще бачити навколишнє середовище.

Учені вивчили різницю між очима північних оленів, які померли влітку, і тих, які померли взимку. Їхні висновки підтверджують ідею про те, що постійне розширення зіниць при слабкому освітленні впливає на баланс рідини в оці, можливо, викликаючи структурні зміни в tapetum lucidum.

Автори дослідження кажуть, що потрібно ще зрозуміти, як запускаються сезонні структурні зміни в очах північних оленів. Щоб розгадати цю загадку, можливо, знадобиться вивчити очі північних оленів восени і навесні, щоб побачити, як вони поступово змінюють свій зимовий і літній відтінок.

Очі північних оленів здаються унікальними. Але цілком можливо, що існують й інші ссавці, що мешкають в умовах низької освітленості і мають схожі адаптації до навколишнього середовища.

