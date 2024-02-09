Фаст-фуд пернатого світу. Чому насправді не варто годувати качок хлібом у парку

Хлібні крихти можуть здатися традиційними ласощами для птахів, проте дослідники попереджають, що краще цього уникати.

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Більшість із нас чули, що годування хлібом може нашкодити качкам, проте це не вплинуло на наше рішення кинути хлібні крихти в ставок у парку. Попри те, що така поведінка може здатися традиційною, дослідники наполягають — людям варто залишити хліб собі, а для качок підібрати щось більш відповідне, пише IFLScience.

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Що не так із хлібом?

Попри те, що люди завжди годували качок хлібом, він зовсім не є ідеальним продуктом. Дослідники зазначають, що є кілька вкрай важливих причин, через які це так.

По-перше, у пернатому світі хліб має дуже мало поживної цінності. По суті, він є чимось на кшталт фастфуду в пташиному світі, а качкам, як і всьому живому на Землі, необхідна здорова та різноманітна дієта.

За словами дослідників з Королівського товариства захисту птахів (RSPB), якщо птахи наїдяться хлібних крихт, вони почуватимуться ситими, а це означатиме, що вони не шукатимуть інших, відповідніших продуктів з вищим вмістом поживних речовин. У результаті все це може призвести до недоїдання, що особливо небезпечно для молодих каченят — надмірна залежність від людської їжі може перешкодити птахам навчитися добувати їжу.

Експерти зазначають, що качки та лебеді насправді можуть перетравити всі види хліба, однак надто велике вживання цього продукту викликає відчуття ситості, водночас вони не отримують необхідної кількості важливих вітамінів, мінералів і поживних речовин, які необхідні птахам.

По-друге, не з'їдені шматочки хліба у воді є ідеальним ґрунтом для поширення бактерій і грибків, що сприяють росту водоростей у водоймі. Згодом ці бактерії та грибки можуть поширитися і загрожують здоров'ю птахів та людей.

По-третє, не з'їдений хліб може привернути увагу інших тварин, наприклад щурів, які є переносниками хвороб. Також регулярна годівля птахів в одному й тому самому місці може призвести до того, що тут буде надто висока концентрація випорожнень птахів, а це також відповідне середовище для поширення бактерій.

Чим варто годувати качок у ставку?

По-перше, варто засвоїти одну просту істину — качки не залишаться голодними та без вас. Вони всеїдні, а тому можуть поглинати все: від ставкових бур'янів до черв'яків, ягід і дрібних комах. Утім, якщо ви все ж таки хочете почастувати пернатих якимись ласощами, варто звернути увагу на такі продукти як:

цукрова кукурудза;

вівсяні каші;

розморожений зелений горошок;

насіння для птахів;

рис;

будь-який вид салату;

овочева шкірка;

виноград;

морква.

Водночас важливо пам'ятати, що качки не жують їжу, а просто проковтують її, а тому слід нарізати її невеликими шматочками.

Раніше Фокус писав про те, що дослідники з'ясували, як чайки вибирають, що можна їсти, а що не можна.