"Закрывают гештальты": китайский студент заработал $39 тысяч, обучая взрослых езде на велосипеде

Студент третьего курса магистратуры Шанхайского университета по фамилии Ли за последние два года обучил сотни взрослых и детей езде на велосипеде. Он заработал на этом 270 000 юаней, то есть около 39 000 долларов США или же примерно 1,7 млн грн.

Ли заметил спрос на обучение езде на велосипеде и решил открыть бизнес на этом. В течение двух месяцев он публиковал различные обучающие видеоролики в социальных сетях, пока не получил свой первый заказ, пишет South China Morning Post.

Ли ищет просторные места для проведения уроков недалеко от домов своих клиентов. Он предлагает пакет с гарантией успеха по цене 800 юаней (110 долларов США, то есть 4,7 тыс грн), обеспечивающий ученикам возможность ездить на велосипеде по окончании курса.

В пакет услуг входят два занятия для взрослых, каждое из которых длится от полутора до двух часов. Детям, как правило, требуется больше занятий, поскольку их уроки длятся менее полутора часов из-за меньшей физической выносливости по сравнению со взрослыми.

На сегодняшний день Ли обучил уже 700 человек в возрасте от четырех до 68 лет. Большинство его клиентов – это люди в возрасте от 20 до 30 лет, причем 70 процентов из них – женщины.

Ли признал, что не ожидал столь большого рыночного спроса. В основном, его клиенты учатся ездить на велосипеде, чтобы сделать свои поездки на работу более удобными и дешевыми. Однако некоторые хотят "закрыть гештальт", исправив давнее сожаление, не научившись в детстве кататься на двухколесном транспортном средстве.

"Желание ездить на велосипеде появилось у меня в прошлом году, когда я увидела, как моя дочь учится ездить", — рассказала одна из взрослых учениц студента-бизнесмена.

Она решила не просить мужа о помощи, понимая, что ему пришлось бы поддерживать велосипед и бежать рядом с ней, поэтому жена пожалела своего мужчину и купила урок. Она освоила навык езды всего лишь через час обучения.

Сам Ли, будучи студентом, изучающим спортивное образование, быстро выявляет слабые стороны каждого свого ученика, и мотивирует его.

"Многие боятся ездить на велосипеде из-за психологических последствий падений, которые они пережили в детстве", — отмечает Ли, помогая взрослым облегчить это бремя.

В июне Ли планирует получить степень магистра. При этом он намерен усовершенствовать свои методы обучения езде на велосипеде и сосредоточиться на расширении бизнеса.

