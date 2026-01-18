"Закривають гештальти": китайський студент заробив $39 тисяч, навчаючи дорослих їзди на велосипеді

Студент третього курсу магістратури Шанхайського університету на прізвище Лі за останні два роки навчив сотні дорослих і дітей їзди на велосипеді. Він заробив на цьому 270 000 юанів, тобто близько 39 000 доларів США або ж приблизно 1,7 млн грн.

Лі помітив попит на навчання їзди на велосипеді і вирішив відкрити бізнес на цьому. Протягом двох місяців він публікував різні навчальні відеоролики в соціальних мережах, поки не отримав своє перше замовлення, пише South China Morning Post.

Лі шукає просторі місця для проведення уроків недалеко від будинків своїх клієнтів. Він пропонує пакет із гарантією успіху за ціною 800 юанів (110 доларів США, тобто 4,7 тис. грн), що забезпечує учням можливість їздити на велосипеді після закінчення курсу.

У пакет послуг входять два заняття для дорослих, кожне з яких триває від півтори до двох годин. Дітям, як правило, потрібно більше занять, оскільки їхні уроки тривають менше ніж півтори години через меншу фізичну витривалість, порівняно з дорослими.

Відео дня

На сьогоднішній день Лі навчив уже 700 осіб віком від чотирьох до 68 років. Більшість його клієнтів — це люди віком від 20 до 30 років, причому 70 відсотків із них — жінки.

Лі визнав, що не очікував такого великого ринкового попиту. Здебільшого його клієнти вчаться їздити на велосипеді, щоб зробити свої поїздки на роботу зручнішими і дешевшими. Однак деякі хочуть "закрити гештальт", виправивши давній жаль, що не навчилися в дитинстві кататися на двоколісному транспортному засобі.

"Бажання їздити на велосипеді з'явилося в мене торік, коли я побачила, як моя дочка вчиться їздити", — розповіла одна з дорослих учениць студента-бізнесмена.

Вона вирішила не просити чоловіка про допомогу, розуміючи, що йому довелося б підтримувати велосипед і бігти поруч із нею, тож дружина пожаліла свого чоловіка і купила урок. Вона опанувала навички їзди всього лише через годину навчання.

Сам Лі, будучи студентом, який вивчає спортивну освіту, швидко виявляє слабкі сторони кожного свого учня, і мотивує його.

"Багато хто боїться їздити на велосипеді через психологічні наслідки падінь, які вони пережили в дитинстві", — зазначає Лі, допомагаючи дорослим полегшити цей тягар.

У червні Лі планує отримати ступінь магістра. При цьому він має намір удосконалити свої методи навчання їзди на велосипеді та зосередитися на розширенні бізнесу.

Раніше Фокус розповідав про те, як умілець створив дивний велосипед із квадратними колесами. Він показав, як такий незвичайний транспорт пересувається дорогою.

Нагадаємо, що колишній сантехнік створив велосипед на магнітах. Великі магніти перед і за сидінням велосипеда створюють враження, ніби хтось за допомогою фотошопу вирізав частини рами.