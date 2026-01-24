"Хорошая попытка": питбуль переоценил свои силы, когда решил "напасть" на бизона (видео)

В США питбуль одной пары туристов из Канады решил наброситься на бизона, который спокойно пасся вблизи лесополосы. За пару секунд пес быстро понял свою ошибку, а в сети откровенно посмеялись над поступком собаки.

Владелица питбуля из Канады Миранда Дендис вспомнила ту историю из 2014 года, которая снова стала популярной в сети и набрала большое количество реакций и просмотров в Reddit.

Канадка вспоминает, что в тот день она приехала в национальный парк Йеллоустоун вместе с семьей. Во время путешествия на машинах через заповедную зону ее 14-летний брат снимал бизонов, которые только что дрались между собой.

"Пока мы наблюдали за бизонами, наш пес Мак выпрыгнул из пикапа и побежал на них. Мой папа Ричард пытался его отозвать, а на видео слышно, как кричит моя мама — она кричала на папу", — вспоминает женщина ту историю.

Она добавляет, что сам Мак отделался испугом и небольшим порезом на подбородке после стычки с рогатым обитателем заповедника. Миранда добавляет, что они поехали дальше, и часто вспоминают в семье этот эпизод с выходкой Мака.

"Мак решил влезть между двумя драками бизонов и побежал прямо на одного из них — получил удар головой и его подбросило в воздух. Бешеный пес", — иронично отметила канадка.

Реакция соцсетей

В комментариях к старому ролику, который в очередной раз завирусился, пользователи обнаружили, что он был снят почти 12 лет назад. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"И какого черта он полез на бизона? Тот бы перетоптал пса запросто";

"Не повезло Маку. Хорошо, что смог унести ноги оттуда";

"Когда ты — питбуль, и думаешь, что самый крутой из всех, но тут какой-то бычок из леса доказал, что он круче";

"Еще и полез, когда бизоны перед тем подрались?! Маку очень сильно повезло";

"Хорошая попытка, но нет!".

Ранее Фокус рассказывал о том, как бизон проучил пьяного мужчину за провокацию. Мужчина широко размахивал руками, приглашая огромное животное подойти к нему поближе.

Впоследствии стало известно, как стадо бизонов едва не затоптало туристов. В Национальном парке живут около 6000 бизонов и когда они мигрируют, то выходят на дороги.