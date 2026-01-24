"Гарна спроба": пітбуль переоцінив свої сили, коли вирішив "напасти" на бізона (відео)

У США пітбуль однієї пари туристів з Канади вирішив накинутися на бізона, який спокійно пасся поблизу лісосмуги. За пару секунд пес швидко зрозумів свою помилку, а в мережі відверто посміялися над вчинком собаки.

Власниця пітбуля з Канади Міранда Дендіз згадала ту історію з 2014 року, яка знову стала популярною в мережі та набрала велику кількість реакцій і переглядів у Reddit.

Канадка згадує, що того дня вона з родиною приїхали до національного парку Єллоустоун разом з родиною. Під час подорожі машинами через заповідну зону її 14-річний брат знімав бізонів, які вони щойно билися між собою.

"Поки ми спостерігали за бізонами, наш пес Мак вистрибнув із пікапа й побіг на них. Мій тато Річард намагався його відкликати, а на відео чути, як кричить моя мама — вона кричала на тата", — згадує жінка ту історію.

Вона додає, що сам Мак відбувся переляком і невеликим порізом на підборідді після сутички з рогатим мешканцем заповідника. Міранда додає, що вони поїхали далі, і часто згадують в родині цей епізод з витівкою Мака.

"Мак вирішив влізти між двома бійками бізонів і побіг просто на одного з них — отримав удар головою і його підкинуло в повітря. Скажений пес", — іронічно відзначила канадка.

Реакція соцмереж

У коментарях до старого ролика, який вчергове завірусився, користувачі виявили, що він був знятий майже 12 року тому. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"І якого чорта він поліз на бізона? Той би перетоптав пса запросто";

"Не пощастило Маку. Добре, що зміг унести ноги звідтіля";

"Коли ти — пітбуль, і думаєш, що найкрутіший з усіх, але тут якийсь бичок з лісу довів, що він крутіше";

"Ще й поліз, коли бізони перед тим побилися?! Маку дуже сильно пощастило";

"Гарна спроба, але ні!".

