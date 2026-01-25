Жизнь без соседей: мужчина переехал жить в фургон и сэкономил значительную сумму (фото)

37-летний британец Тим Найт долгое время не мог заработать на свое жилье, а стоимость аренды помещения постоянно забирала накопления на свою мечту. Поэтому в 2022-м мужчина решил воплотить ее, купив фургон и переехав туда жить.

За почти четыре года жизни в переоборудованном микроавтобусе, мужчина накопил более 20 тысяч фунтов (почти 1,2 млн гривен). Об этом он рассказал изданию The Mirror.

Бывший смотритель и работник в сфере поддержки психического здоровья из Сток-он-Трента с детства любил природу. Однако годами откладывал покупку фургона, опасаясь, что тот станет "денежной ямой"

Свой первый фургон Тим купил в 2020 году, и сначала использовал его для поездок на выходные и музыкальных фестивалей вместе с тогдашней девушкой. Но в сентябре 2021 года его отношения распались, а Тим был вынужден арендовать однокомнатную квартиру и коммунальные услуги, которые забирали значительную сумму средств.

Именно тогда он серьезно задумался над полноценной жизнью в фургоне. И начиная с октября 2022 года, мужчина окончательно перебрался жить в переоборудованный фургон.

Мужчина почти четыре года живет в фургоне Фото: The Mirror

"Это серьезная экономия. Я подсчитал, что только на аренде и счетах с 2022 года я не потратил более £20 тысяч, которые пошли бы на жизнь в квартире", — рассказал он.

В свое новое жилье на колесах мужчина вложил почти три тысячи фунтов с ремонтом и переоборудованием. Теперь, по словам Тима, зимой фургон теплее, чем квартиры, в которых он жил раньше, поскольку это хорошо утепленное и компактное пространство.

Вместе с котом по имени Мини британец в свободное время посещает водохранилище Ниперсли в графстве Стаффордшир и путешествует по живописным местам Корнуолла и Уэльса. Он принимает душ в спортзалах, а для стирки пользуется прачечными самообслуживания.

Тим и его пушистый с кличкой Мини Фото: The Mirror

"Иногда я просто смотрю на карту и говорю: "О, поеду посмотреть тот замок в эти выходные". Ты путешествуешь, куда хочешь, если соблюдаешь правила парковки", — признается мужчина.

В то же время он признает, что больше всего ценит ощущение свободы и возможность избежать "неприятных соседей", которое дает жизнь в фургоне. Но такая жизнь имеет и минусы — в частности, приходится жертвовать личной жизнью.

"Ты действительно жертвуешь отношениями с кем-то. Иногда я полностью отвергаю эту идею, потому что не хочу снова жить в доме. Но потом думаю, что, возможно, встречу девушку, которой понравится отправляться на выходные в фургоне", — заключает мистер Найт.

