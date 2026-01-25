Життя без сусідів: чоловік переїхав жити у фургон і зекономив значну суму (фото)

37-річний британець Тім Найт тривалий час не міг заробити на своє житло, а вартість оренди помешкання постійно забирала накопичення на свою мрію. Тому в 2022-му чоловік вирішив втілити її, купивши фургон і переїхавши туди жити.

За майже чотири роки життя в переобладнаному мікроавтобусі, чоловік накопичив понад 20 тисяч фунтів (майже 1,2 млн гривень). Про це він розповів виданню The Mirror.

Колишній доглядальник і працівник у сфері підтримки психічного здоров’я зі Сток-он-Трента з дитинства любив природу. Однак роками відкладав купівлю фургона, побоюючись, що той стане "грошовою ямою"

Свій перший фургон Тім купив у 2020 році, і спочатку використовував його для поїздок на вихідні та музичних фестивалів разом із тодішньою дівчиною. Але у вересні 2021 року його стосунки розпалися, а Тім був змушений орендувати однокімнатну квартиру та комунальні послуги, які забирали значну суму коштів.

Саме тоді він серйозно замислився над повноцінним життям у фургоні. І починаючи з жовтня 2022 року, чоловік остаточно перебрався жити у переобладнаний фургон.

Чоловік майже чотири роки живе у фургоні Фото: The Mirror

"Це серйозна економія. Я підрахував, що лише на оренді та рахунках із 2022 року я не витратив понад £20 тисяч, які пішли б на життя у квартирі", — розповів він.

Своє нове помешкання на колесах чоловік вклав майже три тисячі фунтів з ремонтом і переобладнанням. Тепер, за словами Тіма, взимку фургон тепліший, ніж квартири, в яких він мешкав раніше, оскільки це добре утеплений і компактний простір.

Разом із котом на ім’я Міні британець у вільний час відвідує водосховище Ніперслі у графстві Стаффордширі та подорожує мальовничими місцями Корнуоллу й Уельсу. Він приймає душ у спортзалах, а для прання користується пральнями самообслуговування.

Тім і його пухнастий з кличкою Міні Фото: The Mirror

"Іноді я просто дивлюся на мапу й кажу: "О, поїду подивитися той замок цими вихідними". Ти мандруєш, куди хочеш, якщо дотримуєшся правил паркування", — зізнається чоловік.

Водночас він визнає, що найбільше цінує відчуття свободи та можливість уникнути "неприємних сусідів", яке дає життя у фургоні. Та таке життя має й мінуси — зокрема, доводиться жертвувати особистим життям.

"Ти справді жертвуєш стосунками з кимось. Іноді я повністю відкидаю цю ідею, бо не хочу знову жити в будинку. Але потім думаю, що, можливо, зустріну дівчину, якій сподобається вирушати на вихідні у фургоні", — підсумовує містер Найт.

