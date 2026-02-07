Мужчина хотел сохранить воспоминание, но теперь его обсуждает весь интернет (фото)

Жительница Нью-Йорка Синтия дель Конте опубликовала фотографию 1980-хх годов, которую сделал ее муж сразу после рождения общего сына. Фото стало очень вирусным и обсуждаемым в сети.

Женщина вспоминает, что случайно нашла это изображение в архиве и показала своим подписчикам кадр из прошлого. Уникальный момент профессиональный фотограф разместила в своем Threads.

Сообщение американки стало вирусным — собрало более 152 тыс. просмотров и более 10 тыс. лайков. Синтия пишет, что тогда у ее мужа был фотоаппарат марки Nikon F и пленка от компании Trix, а сам кадр был сделан в 1986 году, когда американка была в палате после родов сына.

Муж Синтии сделал фото сразу после родов жены Фото: Threads

"Мой муж зафиксировал момент рождения нашего сына, сфотографировав меня в тот момент, когда я смотрела на него", — подписала свое сообщение женщина.

Відео дня

На фотографии видно Синтию в больнице сразу после рождения их потомка. Мужчина держит за руку свою жену, которая смотрит в сторону избранника, когда тот сделал эту фотографию.

В комментарии Newsweek американка рассказала некоторые подробности, которые были вне обнародованного кадра. Женщина говорит, что это были ее вторые роды, которые были замечательными, но имели некоторые проблемы.

"Мой сын появился с опозданием, и я очень волновалась. Врач зашел в палату буквально в последнюю секунду, и как раз успел принять роды. Я говорила: "Спасибо тебе, Билли", когда он сделал это фото. Меня переполняли эмоции", — вспоминает госпожа Дельконте.

Женщина говорит, что этот кадр приобрел еще большую трогательность и глубину после смерти мужа, который ушел из жизни четыре года назад. Синтия говорит, что теперь этот кадр "значит для меня гораздо больше".

"В эти сложные и темные дни я подумала, что что-то полное света, жизни, радости и облегчения может стать хорошим лекарством. Этот снимок дает мне ощущение, что меня любят. Думаю, именно эта эмоция отзывается людям. Нам нужно помнить о любви, а не о боли", — резюмирует американка.

Реакция пользователей

В комментариях к популярному посту женщины, юзеры единодушно выразили восхищение увиденным. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Фотография, которая стоит больше тысячи слов";

"Прекрасное мгновение. Спасибо, что поделились";

"Просто невероятно";

"Это — одна из лучших фотографий, которые видела в жизни";

"В кадре вижу настоящую любовь, а что еще может быть здесь?".

Ранее Фокус рассказывал, что обычное фото женщины стало вирусным. Однако эффект оптической иллюзии, который возник на фото, рассмешил пользователей сети, которые саркастически прокомментировали увиденное на картинке.

Впоследствии стало известно о том, как правильно фотографировать Луну. Фотографирование Луны уже давно является одним из самых доступных способов снимать ночное небо.