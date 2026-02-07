Чоловік хотів зберегти спогад, але тепер його обговорює весь інтернет (фото)

Мешканка Нью-Йорка Синтія дель Конте опублікувала світлину 1980-хх років, яку зробив її чоловік відразу після народження спільного сина. Фото стало дуже вірусним і обговорюваним у мережі.

Жінка згадує, що випадково знайшла це зображення в архіві та показала своїм підписникам кадр з минулого. Унікальний момент професійна фотографка розмістила в своєму Threads.

Повідомлення американки стало вірусним — зібрало понад 152 тис. переглядів і понад 10 тис. вподобань. Синтія пише, що тоді її чоловік мав фотоапарат марки Nikon F та плівку від компанії Trix, а сам кадр було зроблено в 1986 році, коли американка була в палаті після пологів сина.

Чоловік Синтії зробив фото відразу після пологів дружини Фото: Threads

"Мій чоловік зафіксував момент народження нашого сина, сфотографувавши мене в ту мить, коли я дивилася на нього", — підписала свій допис жінка.

На світлині видно Синтію у лікарні відразу після народження їхнього нащадка. Чоловік тримає за руку свою дружину, яка дивиться у бік обранця, коли той зробив цю світлину.

У коментарі Newsweek американка розповіла деякі подробиці, що були поза оприлюдненим кадром. Жінка каже, що це були її другі пологи, які були чудовими, але мали деякі проблеми.

"Мій син з’явився із запізненням, і я дуже хвилювалася. Лікар зайшов до палати буквально в останню секунду, і якраз встиг прийняти пологи. Я говорила: "Дякую тобі, Біллі", коли він зробив це фото. Мене переповнювали емоції", — згадує пані Дельконте.

Жінка каже, що цей кадр має ще більшої зворушливості й глибини після смерті чоловіка, який пішов з життя чотири роки тому. Синтія говорить, що тепер цей кадр "означає для мене набагато більше".

"У ці складні й темні дні я подумала, що щось сповнене світла, життя, радості й полегшення може стати добрими ліками. Цей знімок дає мені відчуття, що мене люблять. Думаю, саме ця емоція відгукується людям. Нам потрібно пам’ятати про любов, а не про біль", — резюмує американка.

Реакція користувачів

У коментарях до популярного посту жінки, юзери одностайно висловили захоплення побаченим. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Світлина, яка варта більше тисячі слів";

"Прекрасна мить. Дякую, що поділилися";

"Просто неймовірно";

"Це — одна з найкращих світлин, які бачила в житті";

"У кадрі бачу справжню любов, а що ще може бути тут?".

