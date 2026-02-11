В России больше нет Иисуса Христа: суд обязал мужчину сменить имя

Суд в городе Казань по требованию прокуратуры вынес решение вернуть старое имя местному жителю Иисусу Петровичу Христосу, потому что он оскорбляет чувства верющих.

Впрочем, российский Иисус Христос ранее был неоднократно судим, а в 2014 году состоял на учете у нарколога, пишет Absatz.Media

В декабре 2025-го мужчина получил два года условно за фиктивную регистрацию 50 иностранцев у себя в квартире. Помимо этого, в 2015-м судебно-психиатрическая комиссия обнаружила у мужчины органическое расстройство личности, спровоцированное черепно-мозговой травмой.

При этом основанием для обращения прокурора Казани в суд стало заключение Минюста, по которому смена имени по религиозным причинам невозможна и не является безусловным правом лица.

По мнению прокуратуры, таким образом мужчина вводит людей в заблуждение, отождествляя себя с Иисусом Христом и оскорбляя тем самым чувства верующих.

Відео дня

Теперь жителю Казани придется получить новый документ и восстановить существовавшую до изменений запись. И стать из Иисуса Христа - Евгением Чекулаевым.

Напомним, в Тернополе проживает мужчина, который постоянно удлиняет свое имя, вдохновляясь Википедией. Менять личные данные украинец начал еще в 2010 году. В 2023 году в его имени было 98 букв.

А в прошлом году в Полтавской области мужчина из Фаритовича стал Людмиловичем, сменив отчество на матчество.