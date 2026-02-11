У Росії більше немає Ісуса Христа: суд зобов'язав чоловіка змінити ім'я

Суд у місті Казань на вимогу прокуратури ухвалив рішення повернути старе ім'я місцевому жителю Ісусу Петровичу Христу, тому що він ображає почуття вірян.

Утім, російський Ісус Христос раніше був неодноразово судимий, а в 2014 році перебував на обліку в нарколога, пише Absatz.Media

У грудні 2025-го чоловік отримав два роки умовно за фіктивну реєстрацію 50 іноземців у себе в квартирі. Крім цього, 2015-го судово-психіатрична комісія виявила у чоловіка органічний розлад особистості, спровокований черепно-мозковою травмою.

При цьому підставою для звернення прокурора Казані до суду став висновок Мін'юсту, за яким зміна імені з релігійних причин неможлива і не є безумовним правом особи.

На думку прокуратури, у такий спосіб чоловік вводить людей в оману, ототожнюючи себе з Ісусом Христом і ображаючи тим самим почуття вірян.

Тепер жителю Казані доведеться отримати новий документ і відновити існуючий до змін запис. І стати з Ісуса Христа — Євгеном Чекулаєвим.

Нагадаємо, у Тернополі проживає чоловік, який постійно подовжує своє ім'я, надихаючись Вікіпедією. Змінювати особисті дані українець почав ще 2010 року. У 2023 році в його імені було 98 букв.

А торік у Полтавській області чоловік із Фаритовича став Людмиловичем, змінивши по батькові на матцтво.