На пляж в Британии выбросило загадочное морское существо (фото)
Местная жительница собирала мусор на популярном пляже Лландона на острове Англси в Уэльсе. И обнаружила под пластиковой крышкой странных существ, напоминающих морских слизняков.
"Пластиковая крышка лежала вверх дном на мокром. Я ее подняла и увидела этих существ", — рассказала местная жительница Хлоя Хьюч, пишет The Sun.
На фото видно, что крышка покрыта полупрозрачными желтоватыми морскими существами, которых Хлоя с дочерью сначала приняли за морских слизней. Но ее удивило их поведение, когда девочка к ним прикоснулась: они будто сжались.
После того как Хлоя опубликовала фотографии в социальных сетях, подводный фотограф уточнил, что это морские асцидии, а именно крупный вид под названием Ciona intestinalis.
Они распространены на мелководье в Великобритании, хоть и считаются инвазивным видом.
Это мягкие трубчатые организмы, отличающиеся бледным, полупрозрачным телом, способные достигать 20 см в длину.
Хлоя пожалела этих странных существ и решила оставить их в покое.
Фотограф, опознавший этих существ, пояснил в своем комментарии: "Это всеядные колонизаторы практически любой поверхности, на которой ничего другого не растет".
Он отметил, что когда асцидий много, то они разрастаются и фильтруют воду. Эти морские организмы совершенно безвредны, но могут скапливаться в "огромных количествах".
