На пляж у Британії викинуло загадкову морську істоту (фото)

Місцева мешканка збирала сміття на популярному пляжі Лландона на острові Англсі в Уельсі. І виявила під пластиковою кришкою дивних істот, що нагадують морських слимаків.

"Пластикова кришка лежала догори дном на мокрому. Я її підняла і побачила цих істот", — розповіла місцева мешканка Хлоя Хьюч, пише The Sun.

Загадкові істоти приліпилися до кришки від кави Фото: The Sun

На фото видно, що кришка вкрита напівпрозорими жовтуватими морськими істотами, яких Хлоя з донькою спочатку прийняли за морських слимаків. Але її здивувала їхня поведінка, коли дівчинка до них доторкнулася: вони ніби стиснулися.

Після того як Хлоя опублікувала фотографії в соціальних мережах, підводний фотограф уточнив, що це морські асцидії, а саме великий вид під назвою Ciona intestinalis.

Вони поширені на мілководді у Великій Британії, хоч і вважаються інвазивним видом.

Відео дня

Це м'які трубчасті організми, що вирізняються блідим, напівпрозорим тілом, здатні досягати 20 см завдовжки.

Хлоя пожаліла цих дивних істот і вирішила залишити їх у спокої.

Фотограф, який упізнав цих істот, пояснив у своєму коментарі: "Це всеїдні колонізатори практично будь-якої поверхні, на якій нічого іншого не росте".

Він зазначив, що коли асцидій багато, то вони розростаються і фільтрують воду. Ці морські організми абсолютно нешкідливі, але можуть накопичуватися у "величезних кількостях".

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найкрихітнішу рибу в усьому світі.

Також ми розповідали, наскільки глибокий світовий океан і наскільки його вдалося вивчити людям.