Наскільки глибокий земний океан: чи вдалося людям досягти максимальної глибини

Попри десятиліття досліджень океан все ще залишається одним із найбільш маловивчених місць на планеті. Вчені розповіли, наскільки він глибокий і чи вдалося людям досягти максимально віддаленої точки в океані.

Відомо, що океан вкриває більшу частину планети й все ж він залишається одним із найбільш маловивчених місць на Землі — фактично вченим вдалося картувати лише 0,001% морського дна. Але наскільки глибокий земний океан насправді і як глибоко вдалося пробратися людям? Дослідники дали відповідь, пише Science Focus.

Найглибшою частиною земного океану вважається Маріанська западина — вузьке місце, де Тихоокеанська тектонічна плита пробивається в мантію планети. При цьому найглибша точка вздовж цієї лінії, за словами вчених, — Безодня Челленджера — точка на глибині понад 10 900 метрів. При цьому, за даними досліджень, середня глибина земного океану становить близько 3,7 кілометра.

Простими словами, якщо перевернути гору Еверест догори дном, так щоб вона простягалася вниз від рівня моря, її вершина все одно перебувала б більш ніж за 2 кілометри від дна Безодні Челленджера.

Відомо, що перший у світі підводний апарат "Трієст" досяг цієї найглибшої точки в океані 1960 року під керуванням Дона Волша і Жака Пікара. Втім, відтоді їхній рекорд був побитий на кілька метрів дослідником Віктором Весково. Його підводний човен Limiting Factor (праворуч) здійснив безліч занурень на дно і 2019 року зафіксував глибину 10 928 метрів.

До слова, найбільш сумним видається те, що навіть у найглибшій точці земного океану вчені виявили сліди присутності людей. Під час одного із занурень на морському дні дослідники виявили пляшку з-під пива — це відкриття стало черговим нагадуванням, що в океан потрапляє неймовірна кількість сміття, створеного людиною.

