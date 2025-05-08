Найбільш недосліджене місце на Землі: ми бачили лише 0,001% цієї території (відео)

Океан покриває понад 70% поверхні нашої планети і є домівкою для неймовірної кількості життя. І все ж, саме Світовий океан є найменш дослідженою областю на Землі — насправді 99,999% глибин океану ніколи не спостерігалися людьми.

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Про це пише IFLScience.

Більшу частину океану ніколи не було нанесено на карту, проте вчені намагаються виправити ситуацію за допомогою таких проєктів, як Seabed 2030, щоб врешті-решт нанести на карту кожен океан. Відомо, що сьогодні вченим уже вдалося нанести на карту трохи більше чверті дна Світового океану. Цифра може здатися незначною, проте ще 2017 року на карту було нанесено лише 6% океанічного дна.

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99,999% все ще незвідані

І все ж, вчені попереджають, що є ще більш разюча цифра: нові дослідження показують, що 99,999% глибин Світового океану ніколи не спостерігалися людьми.

Зазначимо, що під глибинами океану розуміється будь-яка частина земного океану, яка глибша за 200 метрів. Статистика вказує на те, що такі регіони покривають 66% нашої планети та відіграють вирішальне значення для багатьох природних процесів на планеті, але все ще залишаються найменш вивченою і зрозумілою областю нашої планети.

Побачити все морське дно

У новому дослідженні вчені спробували з'ясувати, наскільки насправді недосліджений земний океан. Команда вивчила 43 681 зареєстровану підводну експедицію, проведену 14 країнами в 120 економічних зонах і відкритому морі.

Дані вказують на те, що нам доступні лише від 2130 до 3823 квадратних кілометрів візуального покриття морського дна. Для розуміння, це становить лише не більше 0,001% від загальної кількості морського дня, і навіть не є репрезентативним, оскільки більшість експедицій відбувалися в ВЕЗ у межах 370 кілометрів від узбережжя Японії, США та Нової Зеландії. Ці три країни, разом із Францією та Німеччиною, несуть відповідальність за понад 97 відсотків цих досліджень.

Карта океану

Команда виявила, що будуть потрібні набагато більші зусилля, щоб побачити все морське дно. Поточна швидкість нових спостережень становить 3 квадратних кілометри на рік. Навіть якби було 1000 спостережних платформ, кожна з яких підтримувала б поточну швидкість, знадобилося б понад 100 000 років, щоб картувати все це.

За словами дослідника Віктора Весково, який займається розробкою нових підходів для дослідження океану, дані вказують на те, що людству знадобляться фундаментальні зміни в тому, як саме ми вивчаємо Світовий океан.

Чому вивчення глибокого океану таке важливе

Глибокий океан важливий для розуміння виробництва кисню на нашій планеті, а також клімату. Дорогоцінні молекули, зібрані у глибоководних істот, таких як губки, використовувалися в медицині, і, ймовірно, з'являться й інші.

Під товщею води захований неймовірний дорогоцінний світ, який потрібно захистити й вивчити, але це неймовірно складно зробити, якщо нам нічого не відомо про нього. Дослідники припускають, що автоматизація може стати ключем до досягнення мети, оскільки вона значно знизить витрати. Це аналогічний аргумент для зниження витрат на фактичне картування морського дна в першу чергу.

Чому важливо картувати морське дно:

навігація суден, щоб вони не стикалися з підводними горами та мілинами;

карта приливних зон і зон океанічних течій, що впливають на зміну клімату;

захист морських мешканців;

розуміння вуглецевого циклу планети;

дорогоцінні молекули, важливі для медицини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені помітили на поверхні те, що приховували від нас роками.