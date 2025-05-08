Самое неисследованное место на Земле: мы видели лишь 0,001% этой территории (видео)

Океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты и является домом для невероятного количества жизни. И все же, именно Мировой океан является самой мало исследованной областью на Земле — на самом деле 99, 999% глубин океана никогда не наблюдались людьми.

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Об этом пишет IFLScience.

Большая часть океана никогда не была нанесена на карту, однако ученые пытаются исправить ситуацию с помощью таких проектов, как Seabed 2030, чтобы в конце концов нанести на карту каждый океан. Известно, что сегодня ученым уже удалось нанести на карту чуть более четверти дна Мирового океана. Цифра может показаться незначительной, однако еще в 2017 году на карту было нанесено лишь 6% океанического дна.

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99,999% все еще неизведанны

И все же, ученые предупреждают, что есть еще более шокирующая цифра: новые исследования показывают, что 99, 999% глубин Мирового океана никогда не наблюдались людьми.

Отметим, что под глубинами океана понимается любая часть земного океана, которая глубже 200 метров. Статистика указывает на то, что такие регионы покрывают 66% нашей планеты и играют решающее значение для многих естественных процессов на планете, но все еще остается наименее изученной и понятной областью нашей планеты.

Увидеть все морское дно

В новом исследовании ученые попытались выяснить, насколько на самом деле неисследован земной океан. Команда изучила 43 681 зарегистрированную подводную экспедицию, проведенную 14 странами в 120 экономических зонах и открытом море.

Данные указывают на то, что нам доступны лишь от 2130 до 3823 квадратных километров визуального покрытия морского дна. Для понимания, это составляет лишь не более 0,001% от общего количества морского дня, и даже не является репрезентативным, поскольку большинство экспедиций проходили в ИЭЗ в пределах 370 километров от побережья Японии, США и Новой Зеландии. Эти три страны, вместе с Францией и Германией, несут ответственность за более чем 97 процентов этих исследований.

Карта океана

Команда обнаружила, что потребуются гораздо большие усилия, чтобы увидеть все морское дно. Текущая скорость новых наблюдений составляет 3 квадратных километра в год. Даже если бы было 1000 наблюдательных платформ, каждая из которых поддерживала бы текущую скорость, потребовалось бы более 100 000 лет, чтобы картировать все это.

По словам исследователя Виктора Весково, который занимается разработкой новых подходов для исследования океана, данные указывают на то, что человечеству понадобятся фундаментальные изменения в том, как именно мы изучаем Мировой океан.

Почему изучение глубокого океана так важно

Глубокий океан важен для понимания производства кислорода на нашей планете, а также климата. Драгоценные молекулы, собранные у глубоководных существ, таких как губки, использовались в медицине, и, вероятно, появятся и другие.

Под толщей воды спрятан невероятный драгоценный мир, который нужно защитить и изучить, но это невероятно сложно сделать, если нам ничего не известно о нем. Исследователи предполагают, что автоматизация может стать ключом к достижению цели, поскольку она значительно снизит затраты. Это аналогичный аргумент для снижения затрат на фактическое картирование морского дна в первую очередь.

Почему важно картировать морское дно:

навигация судов, чтобы они не сталкивались с подводными горами и отмелями;

карта приливных зон и зон океанических течений, влияющих на изменение климата;

защита морских обитателей;

понимание углеродного цикла планеты;

драгоценные молекулы, важные для медицины.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заметили на поверхности то, что скрывали от нас годами.