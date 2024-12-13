Создана первая в истории подробная карта морского дна Земли: ученым помогло что-то в космосе (фото)

Исследователи использовали недавно развернутый спутник, позволивший создать самую подробную на сегодняшний день карту Мирового океана.

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В декабре 2022 года в рамках спутниковой миссии NASA Surface Water and Ocean Topography (SWOT) был запущен, разработанный NASA и французским Национальным центром космических исследований, спутник. Первый год измерений позволил исследователям изучить границы между континентами и определить подводные холмы и вулканы, которые слишком малы, чтобы их можно было открыть с помощью более ранних технологий, пишет Live Science.

Несмотря на то, что океан покрывает большую часть поверхности Земли, он все еще является самым малоизученным местом на планете. По сути, даже о Марсе нам сегодня известно больше, чем о земных океанах. Однако теперь, благодаря данным, собранным новым спутником, ученым удалось создать самую полную карту морского дна за всю историю наблюдений.

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По словам соавтора исследования, физического географа из Института океанографии Скриппса Яо Ю, им с коллегами удалось нанести на карту сотни холмов и подводных вулканов, которые ранее были пропущены. Команда утверждает, что обнаружение этих особенностей действительно подтолкнет научные разработки вперед — это касается и тектонических теорий. Ученые считают, что новая карта океана может предоставить новую информацию об океанических течениях, переносе питательных веществ в морской воде и геологической истории океанов Земли.

Известно, что спутник собирает данные с разрешением 8 километров и 21-дневным путем, а также охватывает большую часть планеты — все эти данные были получены учеными всего за один год, но уже предоставляют более четкую картину дна Мирового океана, чем ученым удалось получить за последние 30 лет с использованием судов и спутников.

За первый год работы спутник SWOT собрал больше данных о морском дне, чем за 30 лет сбора данных старыми спутниками Фото: NASA

Исследователи отмечают, что SWOT измеряет высоту поверхности океана. В своей новой работе ученые сосредоточились на трех типах подводных объектов:

абиссальные холмы;

небольшие подводные горы;

континентальные окраины.

В результате ученым удалось нанести на карту отдельные холмы, а также обнаружить несколько мест, где направление хребтов изменилось — это позволяет предположить, что в какой-то момент истории нашей планеты тектоническая плита, сформировавшая их, изменила направление своего движения.

Ю и ее коллеги также изучали подводные горы или подводные вулканы, которые влияют на океанические течения и часто являются очагами биоразнообразия. Исследователи отмечают, что новые данные позволили им дополнить карты тектонических границ и океанических течений вблизи прибрежных районов.

Отметим, что миссия планировалась на три года, а потому спутник продолжит собирать данные, а ученые смогут с каждым годом все больше расширять карту Мирового океана. В конце-концов нам удастся создать невероятно детальную карту морского дна земных океанов.

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане скрываются "великаны": ученые не знали об их существовании.