Створено першу в історії детальну карту морського дна Землі: вченим допомогло щось у космосі (фото)

Дослідники використовували нещодавно розгорнутий супутник, що дав змогу створити найдокладнішу на сьогодні карту Світового океану.

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У грудні 2022 року в рамках супутникової місії NASA Surface Water and Ocean Topography (SWOT) запустили супутник, розроблений NASA і французьким Національним центром космічних досліджень. Перший рік вимірювань дозволив дослідникам вивчити кордони між континентами й визначити підводні пагорби та вулкани, які занадто малі, щоб їх можна було відкрити за допомогою більш ранніх технологій, пише Live Science.

Попри те, що океан вкриває більшу частину поверхні Землі, він все ще є найбільш маловивченим місцем на планеті. По суті, навіть про Марс нам сьогодні відомо більше, ніж про земні океани. Однак тепер, завдяки даним, зібраним новим супутником, вченим вдалося створити найповнішу карту морського дна за всю історію спостережень.

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За словами співавтора дослідження, фізичного географа з Інституту океанографії Скриппса Яо Ю, їм із колегами вдалося нанести на мапу сотні пагорбів і підводних вулканів, які раніше були пропущені. Команда стверджує, що виявлення цих особливостей дійсно підштовхне наукові розробки вперед — це стосується і тектонічних теорій. Вчені вважають, що нова карта океану може надати нову інформацію про океанічні течії, перенесення поживних речовин у морській воді та геологічну історію океанів Землі.

Відомо, що супутник збирає дані з роздільною здатністю 8 кілометрів і 21-денним шляхом, а також охоплює більшу частину планети — всі ці дані вчені отримали лише за один рік, але вже надають чіткішу картину дна Світового океану, ніж вченим вдалося отримати за останні 30 років із використанням суден і супутників.

За перший рік роботи супутник SWOT зібрав більше даних про морське дно, ніж за 30 років збору даних старими супутниками Фото: NASA

Дослідники зазначають, що SWOT вимірює висоту поверхні океану. У своїй новій роботі вчені зосередилися на трьох типах підводних об'єктів:

абісальні пагорби;

невеликі підводні гори;

континентальні околиці.

У результаті вченим вдалося нанести на карту окремі пагорби, а також виявити кілька місць, де напрямок хребтів змінився — це дає змогу припустити, що в якийсь момент історії нашої планети тектонічна плита, що сформувала їх, змінила напрямок свого руху.

Ю та її колеги також вивчали підводні гори або підводні вулкани, які впливають на океанічні течії та часто є осередками біорізноманіття. Дослідники зазначають, що нові дані дали їм змогу доповнити карти тектонічних кордонів і океанічних течій поблизу прибережних районів.

Зазначимо, що місія планувалася на три роки, а тому супутник продовжить збирати дані, а вчені зможуть з кожним роком все більше розширювати карту Світового океану. Зрештою нам вдасться створити неймовірно детальну карту морського дна земних океанів.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані ховаються "велетні": вчені не знали про їхнє існування.