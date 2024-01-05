"Слепые пятна" в океане. Ученые заметили на поверхности то, что скрывали от нас годами (фото)

Авторы исследования полагают, что почти треть деятельности человека в открытом море остается незамеченной общественностью.

Related video

Океан покрывает больше половины поверхности планеты, но все еще остается мало изученным. Например, на суше у нас есть карты почти всех дорог и зданий на планете, позволяющие отслеживать человеческую деятельность и ее влияние на окружающую среду. Однако подобных карт не существует для океана, пишет IFLScience.

Новый анализ оживленных районов мирового океана показал, что в нем все еще существуют масштабные "слепые зоны", в результате мы знаем гораздо меньше о том, что в действительности происходит в Мировом океане. При этом экономический рост в земном океане в значительной степени скрыт от общественности. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы изменить ситуацию.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе нового исследования команда из Global Fishing Watch использовала 2000 терабайт спутниковых данных и составила своеобразную карту Мирового океана. Авторы исследования уверяют, что им удалось раскрыть "слепые пятна" в океане, а также пролить свет на обширность и интенсивность человеческой деятельности на море.

Большинство рыболовных судов, выявленных на основе данных, публично не отслеживаются Фото: Global Fishing Watch

Результаты исследования свидетельствуют о том, что до 30% транспортных и энергетических судов не отслеживаются публично. В то же время океан является жизненно важным для человечества: предыдущие исследования показали, что на Земле около миллиарда человек полагаются на него как на основной источник пищи. Более того, около 80% всех продаваемых товаров транспортируются по морю, а около 30% нефти добываются в шельфе.

По словам соавтора исследования, директора по исследованиям и инновациям Global Fishing Watch Дэвида Крудсма, новая эпоха промышленной революции в наших океанах оставалась незамеченной — до сих пор. Однако новое исследование меняет наше представление о том, какое влияние человеческая деятельность оказывает на морскую среду.

Около 25% судов, задействованных в транспорте и энергетике, отсутствуют на публичных трекерах Фото: Global Fishing Watch

Команда отмечает, что использовала в исследовании спутниковые снимки и данные GPS за 2017-2021 годы. Далее ученые задействовали модели глубокого обучения для классификации морских объектов с точностью более 97%. Выводы исследования были представлены научному сообществу в виде невероятных визуализаций, предлагающих "беспрецедентный взгляд" на промышленную деятельность человека в Мировом океане.

Команда отмечает, что почти в любой момент времени в океане находится в среднем 63 000 судов, около половины из них являются рыболовными. При этом от 72 до 76% из них, увы, не контролировались какой-либо общественной системой отслеживания. Модели также показали, что большинство из этих "скрытых судов" курсируют в Африке и Южной Азии.

Данные сосредоточены на тех районах планеты, где осуществляется наибольшая промышленная деятельность, и отображают важные морские проекты, такие как ветряные турбины Фото: Global Fishing Watch

Авторы исследования отмечают, что их новая технология позволит обнаружить горячие точки потенциально незаконной деятельности, а также выявлять промышленные рыболовные суда, вторгающиеся в районы других стран или мест, где вылов рыбы запрещен. Отметим, что рыбный промысел является серьезной угрозой для запасов продовольствия, а также сопряжен с риском исчезновения целых видов в морской среде.

По словам другого соавтора исследования Патрика Хэллин, профессора морской геопространственной экологии в Университете Дьюка, плохая новость заключается в том, что след антропоцена больше не ограничивается сушей, хорошая — теперь мы можем отслеживать, как протекает индустриализация океана.

Ранее Фокус писал о том, что большую часть России окрасили в желто-синий: ученые создали самую полную карту рек мира.