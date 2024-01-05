"Сліпі плями" в океані. Вчені помітили на поверхні те, що приховували від нас роками (фото)

Автори дослідження вважають, що майже третина діяльності людини у відкритому морі залишається непоміченою громадськістю.

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Океан покриває більш ніж половина поверхні планети, але все ще залишається мало вивченим. Наприклад, на суші в нас є карти майже всіх доріг і будівель на планеті, що дають змогу відстежувати людську діяльність та її вплив на навколишнє середовище. Однак подібних карт не існує для океану, пише IFLScience.

Новий аналіз жвавих районів світового океану показав, що в ньому все ще існують масштабні "сліпі зони", внаслідок чого ми знаємо набагато менше про те, що насправді відбувається у Світовому океані. При цьому економічне зростання в земному океані значною мірою приховане від громадськості. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб змінити ситуацію.

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Під час нового дослідження команда з Global Fishing Watch використовувала 2000 терабайтів супутникових даних і склала своєрідну карту Світового океану. Автори дослідження запевняють, що їм вдалося розкрити "сліпі плями" в океані, а також пролити світло на широкість та інтенсивність людської діяльності на морі.

Більшість рибальських суден, виявлених на основі даних, публічно не відстежуються Фото: Global Fishing Watch

Результати дослідження свідчать про те, що до 30% транспортних та енергетичних суден не відстежуються публічно. Водночас океан є життєво важливим для людства: попередні дослідження показали, що на Землі близько мільярда людей покладаються на нього як на основне джерело їжі. Ба більше, близько 80% усіх товарів, що продаються, транспортуються морем, а близько 30% нафти видобувають у шельфі.

За словами співавтора дослідження, директора з досліджень та інновацій Global Fishing Watch Девіда Крудсма, нова епоха промислової революції в наших океанах залишалася непоміченою — досі. Однак нове дослідження змінює наше уявлення про те, який вплив людська діяльність чинить на морське середовище.

Близько 25% суден, задіяних у транспорті та енергетиці, відсутні на публічних трекерах Фото: Global Fishing Watch

Команда зазначає, що використовувала в дослідженні супутникові знімки та дані GPS за 2017-2021 роки. Далі вчені залучили моделі глибокого навчання для класифікації морських об'єктів із точністю понад 97%. Висновки дослідження було представлено науковому товариству у вигляді неймовірних візуалізацій, що пропонують "безпрецедентний погляд" на промислову діяльність людини у Світовому океані.

Команда зазначає, що майже в будь-який момент часу в океані перебуває в середньому 63 000 суден, близько половини з них є рибальськими. При цьому від 72 до 76% з них, на жаль, не контролювалися будь-якою громадською системою відстеження. Моделі також показали, що більшість із цих "прихованих суден" курсують в Африці та Південній Азії.

Дані зосереджені на тих районах планети, де здійснюється найбільша промислова діяльність, і відображають важливі морські проєкти, такі як вітряні турбіни Фото: Global Fishing Watch

Автори дослідження зазначають, що їхня нова технологія дасть змогу виявити гарячі точки потенційно незаконної діяльності, а також виявляти промислові риболовецькі судна, що вдираються в райони інших країн або місць, де вилов риби заборонено. Зазначимо, що рибний промисел є серйозною загрозою для запасів продовольства, а також пов'язаний із ризиком зникнення цілих видів у морському середовищі.

За словами іншого співавтора дослідження Патріка Гелліна, професора морської геопросторової екології в Університеті Дюка, погана новина полягає в тому, що слід антропоцену більше не обмежується суходолом, хороша — тепер ми можемо відстежувати, як протікає індустріалізація океану.

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