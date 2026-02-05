Насколько глубок земной океан: удалось ли людям достигнуть максимальной глубины

Несмотря на десятилетия исследований океан все еще остается одним из самых малоизученных мест на планете. Ученые рассказали, насколько он глубок и удалось ли людям достигнуть максимально отдаленной точки в океане.

Известно, что океан покрывает большую часть планеты и все же он остается одним из самых малоизученных мест на Земле — фактически ученым удалось картировать лишь 0,001% морского дна. Но насколько глубок земной океан на самом деле и как глубоко удалось пробраться людям? Исследователи дали ответ, пишет Science Focus.

Самой глубокой частью земного океана считается Марианская впадина — узкое место, где Тихоокеанская тектоническая плита пробивается в мантию планеты. При этом самая глубокая точка вдоль этой линии, по словам ученых — Бездна Челленджера — точка на глубине более 10 900 метров. При этом, по данным исследований, средняя глубина земного океана составляет около 3,7 километра.

Простыми словами, если перевернуть гору Эверест вверх дном, так чтобы она простиралась вниз от уровня моря, ее вершина все равно находилась бы более чем в 2 километрах от дна Бездны Челленджера.

Известно, что первый в мире подводный аппарат "Триест" достиг этой самой глубокой точки в океане в 1960 году под управлением Дона Уолша и Жака Пикара. Впрочем, с тех пор их рекорд был побит на несколько метров исследователем Виктором Весково. Его подводная лодка Limiting Factor (справа) совершила множество погружений на дно и в 2019 году зафиксировала глубину 10 928 метров.

К слову, наиболее печальным кажется то, что даже в самой глубокой точке земного океана ученые обнаружили следы присутствия людей. Во время одного из погружений на морском дне исследватели обнаружили бутылку из-под пива — это открытие стало очередным напоминанием, что в океан попадает невероятное количество мусора, созданного человеком.

