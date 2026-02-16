В Британии видели существо из легенд, которые вдохновили Конан Дойля на "Собаку Баскервилей"

Скептики считают, что это сбежавшая из частного зоопарка пантера, или дикая кошка, но другие заявляют, что это Бодминское чудовище, легенды о котором существуют уже много столетий.

Пара сняла на видео то, что выглядит как крупная кошка, бродящая по британской сельской местности, что породило слухи о встрече с легендарным Бодминским чудовищем. Видео было снято Карен Картер и ее мужем во время их пребывания в отеле в честь ее дня рождения в Дартмуте, графство Девоншир, пишет The Sun.

Легенды про некое существо, которое бродит по болотам Дартмура, известны давно

Карен была шокирована, когда увидела зверя всего в 200 метрах от себя.Его заметили всего в 80 километрах от Бодмин-Мур, места, известного жуткими случаями наблюдения крупного неопознанного существа.

На видео, снятом 5 февраля, виден силуэт крупного животного, пробирающегося через поле к вершине близлежащего холма.

Чудовище проходит через заросли растительности, а затем исчезает за группой деревьев.

Шокированная Карен сказала: "Видео было снято из ресторана в зимнем саду отеля. После отдыха в спа-салоне мы решили подняться в бар и побаловать себя бокалом просекко. Сделав пару глотков, я заметила движение на поле для гольфа".

Снимок "Бодминского чудовища", сделанный Карен Фото: The Sun

Она добавила: "Мы оба увлеченные наблюдатели за дикой природой, но из-за размеров этого существа мы не можем сказать, что это было".

Любители крупных кошек убеждены, что Карен видела Бодминского зверя, про которого уже много раз рассказывали таблоиды с 1970-х годов. По слухам, на пустошах Девоншира живет "крупная кошка", возможно, черная пантера. Откуда она там взялась, никто не знает.

В этом районе поступали десятки сообщений об изувеченном скоте, а однажды мальчик нашел череп леопарда на берегу реки Фоуи.

Однако позже выяснилось, что череп был ввезен в страну как часть ковра из леопардовой шкуры, что развеяло все слухи.

Однако другие доказательства были достаточно убедительными, чтобы в 1995 году правительство распорядилось провести официальное расследование существования Бодминского чудовища.

Скептики считают, что "Бодминское чудовище", это сбежавшая пантера

В отчете сделан вывод об отсутствии каких-либо подтвержденных доказательств присутствия крупной кошки на Бодминском болоте, хотя и тщательно оговорено, что нет и доказательств, опровергающих это. Но местные жители клянутся, что это чудовище существует, и сообщения о его наблюдениях и слухи продолжают распространяться в интернете.

Ходят слухи, что это сбежавшая крупная кошка из зоопарка или частной коллекции, а другие считают, что это может быть вид дикой кошки, который, как считается, вымер в Великобритании более ста лет назад. Но легенды о некоем "чудовище", которое блуждает по пустошам и болотам Девоншира, существуют уже давно.

Эта вересковая пустошь послужила местом действия знаменитого романа о Шерлоке Холмсе "Собака Баскервилей" Конана Дойля, что еще больше укрепило зловещую репутацию этого места. Дойль вдохновлялся легендами об "адской" гончей Йет, которая якобы блуждает местными вересковыми пустошами, а также историями о "черном Шаке": гигантском черном одноглазом псе, которых охотится по ночам на заблудших путников.

Напомним, также Фокус писал о древнеегипетской мумии, которой боялся Конан Дойль, и которая якобы была на борту "Титаника", когда он затонул.