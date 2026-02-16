У Британії бачили істоту з легенд, які надихнули Конан Дойля на "Собаку Баскервілів"

Скептики вважають, що це пантера, яка втекла з приватного зоопарку, або дика кішка, але інші заявляють, що це Бодмінське чудовисько, легенди про яке існують уже багато століть.

Пара зняла на відео те, що виглядає як велика кішка, яка блукає британською сільською місцевістю, що породило чутки про зустріч із легендарним Бодмінським чудовиськом. Відео було знято Карен Картер та її чоловіком під час їхнього перебування в готелі на честь її дня народження в Дартмуті, графство Девоншир, пише The Sun.

Легенди про якусь істоту, що блукає болотами Дартмура, відомі давно

Карен була шокована, коли побачила звіра всього за 200 метрів від себе.Його помітили всього за 80 кілометрів від Бодмін-Мур, місця, відомого моторошними випадками спостереження великої непізнаної істоти.

На відео, знятому 5 лютого, видно силует великої тварини, що пробирається через поле до вершини прилеглого пагорба.

Чудовисько проходить через зарості рослинності, а потім зникає за групою дерев.

Шокована Карен сказала: "Відео було знято з ресторану в зимовому саду готелю. Після відпочинку в спа-салоні ми вирішили піднятися в бар і побалувати себе келихом просекко. Зробивши кілька ковтків, я помітила рух на полі для гольфу".

Вона додала: "Ми обидва захоплені спостерігачі за дикою природою, але через розміри цієї істоти ми не можемо сказати, що це було".

Любителі великих кішок переконані, що Карен бачила Бодмінського звіра, про якого вже багато разів розповідали таблоїди з 1970-х років. З чуток, на пустищах Девоншира живе "велика кішка", можливо, чорна пантера. Звідки вона там взялася, ніхто не знає.

У цьому районі надходили десятки повідомлень про понівечену худобу, а одного разу хлопчик знайшов череп леопарда на березі річки Фоуї.

Однак пізніше з'ясувалося, що череп був ввезений у країну як частина килима з леопардової шкури, що розвіяло всі чутки.

Однак інші докази були досить переконливими, щоб у 1995 році уряд розпорядився провести офіційне розслідування існування Бодмінського чудовиська.

Скептики вважають, що "Бодмінське чудовисько", це пантера, що втекла

У звіті зроблено висновок про відсутність будь-яких підтверджених доказів присутності великої кішки на Бодмінському болоті, хоча й ретельно застережено, що немає й доказів, які б спростовували це. Але місцеві жителі клянуться, що це чудовисько існує, і повідомлення про його спостереження та чутки продовжують поширюватися в інтернеті.

Ходять чутки, що це велика кішка, яка втекла із зоопарку або приватної колекції, а інші вважають, що це може бути вид дикої кішки, який, як вважається, вимер у Великій Британії понад сто років тому. Але легенди про якесь "чудовисько", яке блукає пустирями і болотами Девоншира, існують уже давно.

Ця вересова пустка послужила місцем дії знаменитого роману про Шерлока Холмса "Собака Баскервілів" Конана Дойля, що ще більше зміцнило зловісну репутацію цього місця. Дойль надихався легендами про "пекельного" гончака Йєт, який нібито блукає місцевими вересовими пустками, а також історіями про "чорного Шака": гігантського чорного одноокого пса, що полює вночі на заблукалих подорожніх.

