Владелец оставил кота одного лишь на одну ночь: то, что он увидел по возвращении, разбило ему сердце (фото)

Мужчина оставил своего кота дома наедине лишь на одну ночь, однако он не надеялся, что по возвращении домой его будут мучить угрызения совести.

Годовалый рыжий кот Чад удивил своего владельца до слез, когда тот узнал, что он делал в течение всей ночи в одиночестве. Этой историей мужчина с никнеймом @fratboychadwick поделился на странице в TikTok.

Трогательный видеоролик, снятый с камер наблюдения, установленных в доме, демонстрирует, как Чад все время сидит и с надеждой смотрит на дверь, надеясь, что туда вот-вот зайдет его владелец. Кот вежливо сидел в гостиной, ожидая возвращения хозяина домой.

Это заставило мужчину чувствовать себя виноватым, когда он вернулся домой.

"Я провел ночь где-то в другом месте... Чад провел ночь, ожидая, когда я вернусь домой. Мне было больно всю ночь смотреть на камеру, как он смотрит на дверь, ожидая, когда я вернусь домой", — признался владелец кота в видеоролике.

Кот всю ночь сидел в гостиной, поглядывая на дверь

Мужчина никак не ожидал, что его кот поведет себя именно таким образом, поскольку считал его довольно отстраненным и гордым любимцем.

Реакция пользователей

Видеоролик быстро стал популярным в сети, собрав за короткое время более 150 тысяч лайков и еще 1500 комментариев. Люди в основном стали на защиту кота, обвиняя мужчину в том, что он его в довольно юном возрасте оставил в одиночестве, не беспокоясь о последствиях.

"Никогда больше не оставляй его. Ты меня слышишь?", — написал один из пользователей.

"Я просто знаю, что это испортило тебе все Рождество, потому что я никогда бы от этого не оправилась", — отметила другая комментаторка.

Некоторые люди вспомнили, что по возвращении домой также встречают своих кошек у дверей. Теперь, зная, что питомцы могут делать на протяжении всего времени их отсутствия, они не хотят больше их оставлять надолго наедине.

