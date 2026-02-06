Пара оставила кота лишь на одну ночь наедине: они были шокированы после возвращения домой (фото)
Супруги лишь на одну ночь оставили своего кота наедине дома, а когда вернулись, то не могли поверить в то, что увидели.
Пара оставила дом с котом для короткой поездки, а по возвращении столкнулась прежде всего с неожиданным запахом в доме. Странным случаем поделился пользователь под никнеймом u/Independent_Dot6161 в сети Reddit.
Когда супруги вошли в дом, то прежде всего услышали резкий запах, который напоминал горелый пластик. А когда они наткнулись на подгоревшую находку в доме, то убедились в том, что именно этот запах им удалось распознать в доме.
Как удалось им выяснить, животное едва не устроило катастрофу в доме за короткое время отсутствия супругов. Сплавленная миска с кормом, которую нашла пара, стала наименьшей проблемой, с которой им пришлось столкнуться.
Хотя точного описания инцидента выяснить невозможно, однако пара предполагает, что кот пытался сбить контейнер со своим кормом, чтобы получить больше еды. Ему оставили часть пищи в доме, однако животному этого оказалось мало.
Когда этот контейнер падал, он мог удариться о регулятор духовой печи, включив плиту на самый низкий режим. Затем регулятор упал в чугунную сковороду, где начал плавиться и дымить.
Супруги признались, что весь дом после их возвращения был наполнен дымом. Однако они не рассердились на своего любимца, а лишь были благодарны судьбе за то, что этот странный инцидент не стал поводом к чему-то худшему.
Реакция пользователей
Эта история быстро стала популярной среди пользователей и собрала за несколько дней более 15 тысяч лайков. В основном люди выразили радость по поводу того, что инцидент не закончился плохо.
"Могло быть намного хуже... Как человек, чей кот также пытался разжечь огонь, прыгая на плиту, я рекомендую приобрести чехлы для ручек духовки с защитой от детей", — посоветовал один из комментаторов.
Другие пользователи отметили, что можно просто снимать ручки с духовой печи на момент оставления кота дома наедине, чтобы не допустить трагических случаев.
Сам любимец чувствует себя хорошо и ему ничего не угрожает.
