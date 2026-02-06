Пара залишила кота лише на одну ніч наодинці: вони були шоковані після повернення додому (фото)

Подружжя лише на одну ніч залишило свого кота наодинці вдома, а коли повернулося, то не могло повірити у те, що побачило.

Пара залишила дім з котом задля короткої поїздки, а після повернення зіштовхнулася передусім з несподіваним запахом у будинку. Дивним випадком поділився користувач під нікнеймом u/Independent_Dot6161 у мережі Reddit.

Коли подружжя увійшло до будинку, то передусім почуло різкий запах, який нагадував горілий пластик. А коли вони натрапили на підгорілу знахідку у домі, то переконалися у тому, що саме цей запах їм вдалося розпізнати в оселі.

u/Independent_Dot6161 | кіт ледь не влаштував катастрофу у домі

Як вдалося їм з'ясувати, тварина ледь не влаштувала катастрофу у будинку за короткий час відсутності подружжя. Сплавлена миска з кормом, яку знайшла пара, стала найменшою проблемою, з якою їм довелося зіштовхнутися.

Відео дня

Хоча точного опису інциденту з'ясувати неможливо, проте пара припускає, що кіт намагався збити контейнер зі своїм кормом, аби отримати більше їжі. Йому залишили частину харчу в оселі, проте тварині цього виявилося замало.

Коли цей контейнер падав, він міг ударитися об регулятор духової печі, ввімкнувши плиту на найнижчий режим. Потім регулятор упав у чавунну сковороду, де почав плавитися та диміти.

Подружжя зізналося, що весь будинок після їхнього повернення був наповнений димом. Проте вони не розсердилися на свого улюбленця, а лише були вдячними долі за те, що цей дивний інцидент не став приводом до чогось гіршого.

Реакція користувачів

Ця історія швидко стала популярною серед користувачів й зібрала за кілька днів понад 15 тисяч уподобань. Здебільшого люди виказали радість з приводу того, що інцидент не закінчився погано.

"Могло бути набагато гірше… Як людина, чий кіт також намагався розпалити вогонь, стрибаючи на плиту, я рекомендую придбати чохли для ручок духовки з захистом від дітей", — порадив один із коментаторів.

Інші користувачі зауважили, що можна просто знімати ручки з духової печі на момент залишення кота вдома наодинці, аби не допустити трагічних випадків.

Сам улюбленець почувається добре і йому нічого не загрожує.

Нагадаємо, у січні чоловік у TikTok поділився історією, як загубив кішку у будинку: він був шокований, коли побачив, де вона перебувала увесь час.

Також раніше чоловік розказав у Reddit, як прихистив безпритульну кішку, а через кілька місяців отримав сюрприз.