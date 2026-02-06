Пара залишила кота лише на одну ніч наодинці: вони були шоковані після повернення додому (фото)
Подружжя лише на одну ніч залишило свого кота наодинці вдома, а коли повернулося, то не могло повірити у те, що побачило.
Пара залишила дім з котом задля короткої поїздки, а після повернення зіштовхнулася передусім з несподіваним запахом у будинку. Дивним випадком поділився користувач під нікнеймом u/Independent_Dot6161 у мережі Reddit.
Коли подружжя увійшло до будинку, то передусім почуло різкий запах, який нагадував горілий пластик. А коли вони натрапили на підгорілу знахідку у домі, то переконалися у тому, що саме цей запах їм вдалося розпізнати в оселі.
Як вдалося їм з'ясувати, тварина ледь не влаштувала катастрофу у будинку за короткий час відсутності подружжя. Сплавлена миска з кормом, яку знайшла пара, стала найменшою проблемою, з якою їм довелося зіштовхнутися.
Хоча точного опису інциденту з'ясувати неможливо, проте пара припускає, що кіт намагався збити контейнер зі своїм кормом, аби отримати більше їжі. Йому залишили частину харчу в оселі, проте тварині цього виявилося замало.
Коли цей контейнер падав, він міг ударитися об регулятор духової печі, ввімкнувши плиту на найнижчий режим. Потім регулятор упав у чавунну сковороду, де почав плавитися та диміти.
Подружжя зізналося, що весь будинок після їхнього повернення був наповнений димом. Проте вони не розсердилися на свого улюбленця, а лише були вдячними долі за те, що цей дивний інцидент не став приводом до чогось гіршого.
Реакція користувачів
Ця історія швидко стала популярною серед користувачів й зібрала за кілька днів понад 15 тисяч уподобань. Здебільшого люди виказали радість з приводу того, що інцидент не закінчився погано.
"Могло бути набагато гірше… Як людина, чий кіт також намагався розпалити вогонь, стрибаючи на плиту, я рекомендую придбати чохли для ручок духовки з захистом від дітей", — порадив один із коментаторів.
Інші користувачі зауважили, що можна просто знімати ручки з духової печі на момент залишення кота вдома наодинці, аби не допустити трагічних випадків.
Сам улюбленець почувається добре і йому нічого не загрожує.
