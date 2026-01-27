Чоловік "загубив" кішку у будинку: він був приголомшений, коли побачив, де вона була весь час (фото)

Чоловік злякався, коли упродовж 1,5 години не міг знайти власну кішку усередині будинку. Те, де вона була увесь цей час, його здивувало.

Улюблениця Елеонор під час розпачливих пошуків власника сиділа мовчки й не виказала себе у жодний спосіб. Кумедною історією чоловік поділився у TikTok.

Користувач з нікнеймом @yukiandtheboys розповів, що його домашня кішка вирішила "полоскотати нерви", коли раптово зникла у межах будинку. Чоловік кинувся на пошуки, обшукуючи кожен куточок у домі та кожну кімнату, однак ніяк не міг знайти Елеонор. Коли він обійшов усі кімнати та закутки, то вирішив, що кішка могла якось прослизнути на вулицю, що дуже засмутило його.

Однак коли минуло приблизно 90 хвилин пошуків, Елеонор вирішила перестати мучити свого власника й вилізла із засідки. Як з'ясувалося, весь цей час вона сиділа в одній з коробок, що стояли у кімнаті. Тварина примудрилася залізти у неї, хоча та була закритою й мала лише невелику шпарину.

Відео дня

Кішка упродовж 1,5 години сиділа у коробці, в яку потрапила через маленьку шпарину

Коли улюблениця вилізла з коробки, то поводилася далі, мов ні в чому не бувало. Проте найбільше власника обурив той факт, що він гукав Елеонор на ім'я й вона це точно мала б чути, проте ніяк не реагувала увесь час.

Користувачів підкорила ця історія: за короткий час відеоролик зібрав понад 90 тисяч уподобань та кілька сотень коментарів.

"Вони завжди чекають, поки ми зламаємося, перш ніж нарешті з’явитися", — звернув увагу один із коментаторів.

Іншого користувача здивував той факт, що коробка була запакована: "Досі запечатана коробка Amazon — це щось нове для мене".

Чому коти люблять сидіти у коробках

Явище, коли коти часто обирають коробки для того, щоб посидіти там, є дуже поширеним у світі. Кумедні тварини часто надають коробкам та пакетам перевагу замість іграшок, які їм купують турботливі власники.

Цьому, як розкрили експерти видання Treehugger, є пояснення:

перебування в коробці зменшує стрес;

коробка — ідеальне та безпечне місце для схову;

коти обирають коробки для підтримки температури: вони дозволяють довше зберігати тепло.

Нагадаємо, 23 січня жінка в Instagram поділилася історією, як залишила котів на вихідні своїм батькам: її здивували фотографії, які вона отримала потім.

Також 24 січня дівчина розповіла в соцмережах, як прихистила крихітне кошеня: через кілька місяців на неї очікував сюрприз.