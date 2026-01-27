Мужчина "потерял" кошку в доме: он был ошеломлен, когда увидел, где она была все время (фото)

Мужчина испугался, когда в течение 1,5 часа не мог найти собственную кошку внутри дома. То, где она была все это время, его удивило.

Любимица Элеонор во время отчаянных поисков владельца сидела молча и не показала себя никоим образом. Забавной историей мужчина поделился в TikTok.

Пользователь с никнеймом @yukiandtheboys рассказал, что его домашняя кошка решила "пощекотать нервы", когда внезапно исчезла в пределах дома. Мужчина бросился на поиски, обыскивая каждый уголок в доме и каждую комнату, однако никак не мог найти Элеонор. Когда он обошел все комнаты и закоулки, то решил, что кошка могла как-то проскользнуть на улицу, что очень расстроило его.

Однако когда прошло примерно 90 минут поисков, Элеонор решила перестать мучить своего владельца и вылезла из засады. Как выяснилось, все это время она сидела в одной из коробок, стоявших в комнате. Животное умудрилось залезть в нее, хотя та была закрытой и имела лишь небольшую щель.

Кошка в течение 1,5 часа сидела в коробке, в которую попала через маленькую щель

Когда любимица вылезла из коробки, то вела себя дальше, как ни в чем не бывало. Однако больше всего владельца возмутил тот факт, что он звал Элеонор по имени и она это точно должна была бы слышать, однако никак не реагировала все время.

Пользователей покорила эта история: за короткое время видеоролик собрал более 90 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

"Они всегда ждут, пока мы сломаемся, прежде чем наконец-то появиться", — обратил внимание один из комментаторов.

Другого пользователя удивил тот факт, что коробка была запакована: "До сих пор запечатанная коробка Amazon — это что-то новое для меня".

Почему коты любят сидеть в коробках

Явление, когда коты часто выбирают коробки для того, чтобы посидеть там, является очень распространенным в мире. Забавные животные часто предпочитают коробки и пакеты вместо игрушек, которые им покупают заботливые владельцы.

Этому, как раскрыли эксперты издания Treehugger, есть объяснение:

пребывание в коробке уменьшает стресс;

коробка — идеальное и безопасное место для хранения;

коты выбирают коробки для поддержания температуры: они позволяют дольше сохранять тепло.

