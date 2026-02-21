Власник залишив кота самого лише на одну ніч: те, що він побачив після повернення, розбило йому серце (фото)

Чоловік залишив свого кота вдома наодинці лише на одну ніч, однак він не сподівався, що після повернення додому його мучитимуть докори сумління.

Однорічний рудий кіт Чад здивував свого власника до сліз, коли той дізнався, що він робив упродовж усієї ночі на самоті. Цією історією чоловік з нікнеймом @fratboychadwick поділився на сторінці у TikTok.

Зворушливий відеоролик, знятий з камер спостереження, встановлених у будинку, демонструє, як Чад увесь час сидить та з надією дивиться на двері, сподіваючись, що туди от-от зайде його власник. Кіт чемно сидів у вітальні, очікуючи на повернення господаря додому.

Це змусило чоловіка почуватися винним, коли він повернувся додому.

"Я провів ніч десь інде… Чад провів ніч, чекаючи, коли я повернуся додому. Мені було боляче всю ніч дивитися на камеру, як він дивиться на двері, чекаючи, коли я повернуся додому", — зізнався власник кота у відеоролику.

Відео дня

Кіт усю ніч сидів у вітальні, поглядаючи на двері

Чоловік аж ніяк не очікував, що його кіт поведе саме у такий спосіб, оскільки вважав його доволі відстороненим та гордим улюбленцем.

Реакція користувачів

Відеоролик швидко став популярним у мережі, зібравши за короткий час понад 150 тисяч уподобань та ще 1500 коментарів. Люди здебільшого стали на захист кота, звинувачуючи чоловіка у тому, що він його у доволі юному віці залишив на самоті, не турбуючись про наслідки.

"Ніколи більше не залишай його. Ти мене чуєш?", — написав один із користувачів.

"Я просто знаю, що це зіпсувало тобі все Різдво, бо я ніколи б від цього не оговталася", — зазначила інша коментаторка.

Деякі люди пригадали, що після повернення додому також зустрічають своїх котів біля дверей. Тепер, знаючи, що улюбленці можуть робити упродовж усього часу їх відсутності, вони не хочуть більше їх залишати надовго наодинці.

Нагадаємо, раніше пара у Reddit поділилася історією, як залишила свого кота лише на одну ніч вдома самого: вони були шоковані після повернення назад.

Також у січні видання Parade Pets розповідало, які 6 речей найбільше дратують домашніх улюбленців.