Перепутали с экспонатом: сова задремала прямо на полке антикварного магазина (фото)

В американском городке Ист Дарем (штат Нью-Йорк) покупатели антикварного магазина проверяли товар на полке, когда не поверили глазам и увидели сову. Птица мирно спала себе посреди выставленных предметов на продажу.

Владельцы магазина The Market Place говорят, что не поверили тому, что птица смогла спокойно залететь в магазин и найти себе место для отдыха. Об этом сообщает AP.

Журналисты пишут, что о находке на прилавке администратору заведения сообщили покупатели. Они рассматривали ассортимент заведения, тогда как увидели среди антиквариата необычное — сова спокойно и мирно дремала рядом с фарфоровой фигуркой курочки и старой глиняной кружкой.

Сова спокойно дремала среди уютного и теплого места в магазине Фото: Из открытых источников

Тогда владельцы антикварного магазина вызвали зоозащитников. Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк сообщил в пятницу, что инцидент произошел 21 февраля.

Відео дня

Офицеры природоохранной службы прибыли на место и обнаружили коричнево-белую сову, которая сидела на полке с закрытыми глазами. Правоохранители осторожно взяли птицу на руки, вынесли из магазина и выпустили в лесистой местности, где она перелетела на соседнее дерево.

Зоозащитники проверили птицу и выпустили ее на волю Фото: Из открытых источников

Птица оказалась восточной совой-сплюшкой — ночным видом, который обычно гнездится в дуплах деревьев. Как именно этот вид сов попал в магазин, остается неизвестным, а журналисты обратились к владельцам магазина за комментарием.

На момент публикации они не рассказали никаких подробностей инцидента. Однако впоследствии на Facebook разместили сообщение об этой истории: "Мы попали в национальные новости! Наша сонная сова стала знаменитостью!".

Ранее Фокус рассказывал о том, как ученые хотели уничтожить до полумиллиона сов. Таким образом ученые надеются защитить местный вид — северных пятнистых сов, который оказался на грани исчезновения из-за конкуренции с инвазивным и агрессивным видом сов.

Впоследствии стало известно о самой одинокой сове в мире. Сову из Великобритании, чьи призывы к новой паре остались без ответа, сельскохозяйственная благотворительная организация назвала "самой одинокой", поскольку на ее призыв так никто и не ответил.