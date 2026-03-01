Переплутали з експонатом: сова задрімала просто на полиці антикварного магазину (фото)

В американському містечку Іст Дарем (штат Нью-Йорк) покупці антикварного магазину перевіряли товари, коли не повірили очам і побачили сову. Птах мирно спав собі посеред виставлених предметів на продаж.

Власники магазину The Market Place кажуть, що не повірили тому, що птах зміг спокійно залетіти до крамниці та знайти собі місце для відпочинку. Про це повідомляє AP.

Журналісти пишуть, що про знахідку на прилавку адміністратору закладу повідомили покупці. Вони розглядали асортимент закладу, тоді як побачили серед антикваріату незвичне — сова спокійно та мирно дрімала бідя порцелянової фігурки курочки та старого глиняного кухля.

Сова спокійно дрімала серед затишного та теплого місця в магазині Фото: З відкритих джерел

Тоді власники антикварної крамниці викликали зоозахисників. Департамент охорони довкілля штату Нью-Йорк повідомив у п’ятницю, що інцидент стався 21 лютого.

Офіцери природоохоронної служби прибули на місце й виявили коричнево-білу сову, що сиділа на полиці із заплющеними очима. Правоохоронці обережно взяли птаха на руки, винесли з магазину та випустили в лісистій місцевості, де він перелетів на сусіднє дерево.

Відео дня

Зоозахисники перевірили птаху та випустили її на волю Фото: З відкритих джерел

Птах виявився східною совою-сплюшкою — нічним видом, який зазвичай гніздиться в дуплах дерев. Як саме цей вид сов потрапив до магазину, залишаєтсья невідомим, а журналісти звернулися до власників магазину за коментарем.

На момент публікації вони не розповіли ніяких подробиць інциденту. Однак згодом на Facebook розмістили допис про цю історію: "Ми потрапили в національні новини! Наша сонно сова стала знаменитістю!".

