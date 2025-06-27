Найсамотніша сова відчайдушно шукає пару: чому на поклик птаха так ніхто й не прийшов

Сову з Великої Британії, чиї заклики до нової пари залишилися без відповіді, сільськогосподарська благодійна організація назвала "найсамотнішою", оскільки на її заклик так ніхто і не відповів.

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Самець маленької сови живе на фермі Вудоукс біля Рікмансворта в Хартфордширі, недалеко від траси М25 і кричить по кілька разів на день. За словами Роуз Льюїс, яка очолює команду на фермі від імені Асоціації ґрунтознавців, жахливо спостерігати за тим, як самець на самоті кричить зі свого сідала день за днем, але так і не отримує відповіді, пише BBC.

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Найсамотніша сова у світі

Як показують спостереження, з 1995 року вид маленької сови скоротився майже на 25%. І тепер учені посилаються на випадок самотнього самця, щоб підкреслити "крихкість виду".

Відомо, що самець Вудоукс кричить після втрати двох самок і їхніх совенят із 2020 року. Його перше пташеня загинуло, зачепившись за колючий дріт, а смерть другого вчені так і не змогли пояснити. За словами Льюїс, ферма трохи ізольована на острові, а тому самець невпинно кричав на початку року, але так і не зміг знайти пари — поблизу просто немає іншої сови, яка могла б почути його крики.

Благодійна організація заявила, що оскільки сезон залицянь уже закінчився, самець, найімовірніше, проведе залишок року на самоті

Невблаганне скорочення виду

За словами співзасновника L&L Wildlife Monitoring Ліама Едвардса, вже сьогодні вчені спостерігають зниження чисельності в маленьких сов у Королівських парках. Основною причиною стало поширення чисельності галок і папуг.

Щоб виправити ситуацію, вчені співпрацюють із землевласниками й фермерами, створюючи нові місця проживання для виду. Передбачається, що надалі це дасть змогу збільшити чисельність виду.

Ферма Woodoaks була передана в дар Асоціації ґрунтів Саллі Фіндлі 2020 року, і благодійна організація працює над створенням місць проживання і переведенням її в повністю органічний статус. Надалі на фермі планують побудувати освітній центр, який дасть змогу ефективніше захистити дику природу.

Інші самотні тварини

Ми вже писали про найсамотнішого дельфіна в Балтійському морі — він настільки самотній, що тварині буквально доводиться розмовляти із самою собою.

Не менш зворушлива історія і в найсамотнішого та найсумнішого ламантина у світі — його замкнули в 9-метровому басейні, де тварині доводиться навертати кола від самотності.

Раніше Фокус писав про те, що найсамотніший у світі самець жаби, на ім'я Ромео, зустрівся зі своєю Джульєттою.