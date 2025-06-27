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Технологии и наука

Самая одинокая сова отчаянно ищет пару: почему на зов птицы так никто и не пришел

Самец маленькой совы постоянно кричит в поисках травмы
Фото: Ian Howarth | Благотворительная организация сообщила, что самец маленькой совы кричит несколько раз в день

Сова из Великобритании, чьи призывы к новой паре остались без ответа, была названа сельскохозяйственной благотворительной организацией «самой одинокой», так как на ее призыв так никто и не ответил.

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Самец маленькой совы живет на ферме Вудоукс около Рикмансворта в Хартфордшире, недалеко от трассы М25 и кричит по нескольку раз в день. По словам Роуз Льюис, возглавляющей команду на ферме от имени Ассоциации почвоведов, ужасно наблюдать за тем, как самец в полном одиночестве кричит со своего насеста день за днем, но так и не получает ответа, пишет BBC.

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Самая одинокая сова в мире

Как показывают наблюдения, с 1995 года вид маленькой совы сократился почти на 25%. И теперь ученые ссылаются на случай одинокого самца, чтобы подчеркнуть "хрупкость вида".

Известно, что самец Вудоукс кричит после потери двух самок и их совят с 2020 года. Его первый птенец погиб, зацепившись за колючую проволоку, а смерть второго ученые так и не смогли объяснить. По словам Льюис, ферма немного изолирована на острове, а потому самец неустанно кричал в начале года, но так и не смог найти пары — поблизости попросту нет другой совы, которая могла бы услышать его крики.

Самец маленькой совы безуспешно ищет пару Fullscreen
Благотворительная организация заявила, что поскольку сезон ухаживаний уже закончился, самец, скорее всего, проведет остаток года в одиночестве

Неумолимое сокращение вида

По словам соучредителя L&L Wildlife Monitoring Лиама Эдвардса, уже сегодня ученые наблюдают снижение численности в маленьких сов в Королевских парках. Основной причиной стало распространение численности галок и попугаев.

Чтобы исправить ситуацию, ученые сотрудничают с землевладельцами и фермерами, создавая новые места обитания для вида. Предполагается, что в дальнейшем это позволит увеличить численность вида.

Ферма Woodoaks была передана в дар Ассоциации почв Салли Финдли в 2020 году, и благотворительная организация работает над созданием мест обитания и переводом ее в полностью органический статус. В дальнейшем на ферме планируют построить образовательный центр, который позволит эффективнее защитить дикую природу.

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