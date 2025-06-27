Самая одинокая сова отчаянно ищет пару: почему на зов птицы так никто и не пришел

Сова из Великобритании, чьи призывы к новой паре остались без ответа, была названа сельскохозяйственной благотворительной организацией «самой одинокой», так как на ее призыв так никто и не ответил.

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Самец маленькой совы живет на ферме Вудоукс около Рикмансворта в Хартфордшире, недалеко от трассы М25 и кричит по нескольку раз в день. По словам Роуз Льюис, возглавляющей команду на ферме от имени Ассоциации почвоведов, ужасно наблюдать за тем, как самец в полном одиночестве кричит со своего насеста день за днем, но так и не получает ответа, пишет BBC.

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Самая одинокая сова в мире

Как показывают наблюдения, с 1995 года вид маленькой совы сократился почти на 25%. И теперь ученые ссылаются на случай одинокого самца, чтобы подчеркнуть "хрупкость вида".

Известно, что самец Вудоукс кричит после потери двух самок и их совят с 2020 года. Его первый птенец погиб, зацепившись за колючую проволоку, а смерть второго ученые так и не смогли объяснить. По словам Льюис, ферма немного изолирована на острове, а потому самец неустанно кричал в начале года, но так и не смог найти пары — поблизости попросту нет другой совы, которая могла бы услышать его крики.

Благотворительная организация заявила, что поскольку сезон ухаживаний уже закончился, самец, скорее всего, проведет остаток года в одиночестве

Неумолимое сокращение вида

По словам соучредителя L&L Wildlife Monitoring Лиама Эдвардса, уже сегодня ученые наблюдают снижение численности в маленьких сов в Королевских парках. Основной причиной стало распространение численности галок и попугаев.

Чтобы исправить ситуацию, ученые сотрудничают с землевладельцами и фермерами, создавая новые места обитания для вида. Предполагается, что в дальнейшем это позволит увеличить численность вида.

Ферма Woodoaks была передана в дар Ассоциации почв Салли Финдли в 2020 году, и благотворительная организация работает над созданием мест обитания и переводом ее в полностью органический статус. В дальнейшем на ферме планируют построить образовательный центр, который позволит эффективнее защитить дикую природу.

Другие одинокие животные

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