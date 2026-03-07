Легенда о "Серой даме": блогерша переночевала в замке и сделала шокирующее открытие

Британская журналистка и блогерша Натали Кинг решила устроить "охоту" на знаменитый призрак королевского замка в Лидсе. Многочисленные свидетели неоднократно видеть странную серую молчаливую фигуру в этом месте.

Сейчас этот замок в Лидсе работает как отель, история которого переполнена легендами о привидениях и странных явлениях. Там Натали забронировала номер, чтобы провести там ночь и выяснить, действительно ли это место является паранормальным, говорится в репортаже автора на The Mirror.

Госпожа Кинг вспоминает, что замок имеет типичные признаки старого поместья — массивные каменные стены, узкие коридоры, старые деревянные лестницы и портреты на стенах. Персонал не скрывал, что истории о призраках — часть репутации отеля, и некоторые сотрудники даже делились рассказами о непонятных шумах и странных событиях, которые случались здесь ночью.

Журналистка Натали Кинг решила проверить мистический замок в Лидсе Фото: The Mirror

"Когда наступила ночь, ощущение моего напряжения лишь усилилось. Любой звук — скрип пола, стук труб или шаги в коридоре — казался подозрительным. Мне даже, что даже обычные шумы отеля начали восприниматься иначе, потому что мысль о возможном присутствии чего-то невидимого не давала расслабиться", — рассказывает журналистка.

В какой-то момент она услышала странные звуки у дверей и в коридоре. Было непонятно, это другие гости или просто старые конструкции здания реагируют на ночную тишину, но сама атмосфера делала эти моменты значительно более напряженными, чем в обычном отеле.

Несмотря на несколько тревожных эпизодов, ночь прошла без каких-либо очевидных доказательств паранормальных явлений. Журналистка пришла к выводу, что главная сила таких мест — необязательно в настоящих призраках, а в атмосфере, которая привлекает туристов, ищущих немного жутких впечатлений.

Кто такая "Серая дама" в замке Лидса

Портал History and Castles рассказывает, что местные часто видят в районе замка призрак женщины. За это призрак этого замка нарекли "Серой дамой".

Свидетели описывают ее как молодую женщину в длинном сером платье с темными или седоватыми волосами, которая проходит сквозь двери или появляется на стенах и бастионах, после чего исчезает без следа. часто слышали ночью и днем шаги или легкий шорох платья.

По одной из самых распространенных версий, Серая дама была молодой женщиной, которая жила в замке несколько веков назад, влюбилась в мужчину низшего социального сословия. Когда их связь раскрыли, история закончилась трагедией: женщина внезапно умерла, а ее возлюбленный — бесследно исчез или был казнен. Фанаты паранормальных явлений указывают, что призрак женщины остался в замке из-за незавершенной истории любви.

Впоследствии стало известно о заброшенной "деревне-призраке" в Британии. Там до сих пор можно увидеть ряд домов и церковь, но в населенном пункте давно никто не живет.