Легенда про "Сіру даму": блогерка переночувала в замку та зробила шокуюче відкриття

Британська журналістка і блогерка Наталі Кінг вирішила влаштувати "полювання" на знамениту примару королівського замку в Лідсі. Численні свідки неодноразово бачити дивну сіру мовчазну фігуру в цьому місці.

Наразі цей замок у Лідсі працює як готель, історія якого переповнена легендами про привидів і дивні явища. Там Наталі забронювала номер, щоб провести там ніч і з’ясувати, чи справді це місце є паранормальним, йдетсья в репортажі авторки на The Mirror.

Пані Кінг згадує, що замок має типові ознаки старого маєтку — масивні кам’яні стіни, вузькі коридори, старі дерев’яні сходи й портрети на стінах. Персонал не приховував, що історії про привидів — частина репутації готелю, і деякі працівники навіть ділилися розповідями про незрозумілі шуми та дивні події, які траплялися тут уночі.

Журналістка Наталі Кінг вирішила перевірити містичний замок у Лідсі Фото: The Mirror

"Коли настала ніч, відчуття маоє напруги лише посилилося. Будь-який звук — скрип підлоги, стукіт труб або кроки в коридорі — здавався підозрілим. Мені навіть, що навіть звичайні шуми готелю почали сприйматися інакше, бо думка про можливу присутність чогось невидимого не давала розслабитися", — розповідає журналістка.

У певний момент вона почула дивні звуки біля дверей та у коридорі. Було незрозуміло, чи це інші гості, чи просто старі конструкції будівлі реагують на нічну тишу, та сама атмосфера робила ці моменти значно більш напруженими, ніж у звичайному готелі.

Попри кілька тривожних епізодів, ніч минула без жодних очевидних доказів паранормальних явищ. Журналістка дійшла висновку, що головна сила таких місць — необов’язково в справжніх привидах, а в атмосфері, яка приваблює туристів, що шукають трохи моторошних вражень.

Хто така "Сіра пані" в замку Лідса

Портал History and Castles розповідає, що місцеві часто бачать в районі замку привид жінки. За це привид цього замку нарекли "Сірою дамою".

Свідки описують її як молоду жінку в довгій сірій сукні з темним або сивуватим волоссям, яка проходить крізь двері або з’являється на стінах і бастіонах, після чого зникає без сліду. часто чули вночі та вдень кроки або легкий шурхіт сукні.

За однією з найпоширеніших версій, Сіра дама була молодою жінкою, яка жила у замку кілька століть тому, закохалася у чоловіка нижчого соціального стану. Коли їхній зв’язок розкрили, історія закінчилася трагедією: жінка раптово померла, а її коханий — безслідно зник або був страчений. Фанати паранормальних явищ вказують, що привид жінки залишився у замку через незавершену історію кохання.

