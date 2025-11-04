Привид Чорної Черниці: чому вона тероризує найбільший банк світу понад 200 років (фото, відео)

В центрі фінансового кварталу британської столиці свідки говорять про містичну присутність однієї пані в чорному. В історії Лондона вона відома як Чорна Черниця, яку до сьогодні бачать численні свідки.

За словами свідків, вони часто бачать поблизу стін Банку Англії жінку в чорному протягом останніх двохсот років, повідомляє The Mirror.

Історія почалася на початку XIX століття. Сара Вайтхед була відданою сестрою Пола Вайтхеда — службовця Банку Англії, якого стратили за підробку документів. Пол приховав свій злочин і вирок від сестри, але коли він зник, Сара вирушила на його пошуки.

Вона щодня приходила до банку, запитуючи працівників: "Ви не бачили мого брата?". Службовці роками брехали їй, кажучи: "Він сьогодні не на роботі, але ми передамо, що ти його шукала".

Та одного дня молодий працівник, не знаючи про їхню змову, сказав правду — що Пола повісили. Сара не витримала новини. З того часу вона щодня приходила до банку, вдягнена в чорне, і невпинно повторювала свої трагічні слова. Саме тоді люди почали називати її Чорною Черницею.

Зрештою, у 1818 році дирекція Банку виплатила їй велику суму за умови, що вона більше ніколи не повернеться. Сара дотрималася угоди, допоки була живою.

Зображення привида Чорної Черниці Фото: З відкритих джерел

Після смерті ж, кажуть, її дух не раз "порушував контракт". Привид Сари неодноразово бачили на Треднідл-стріт, у внутрішньому дворику Банку та навіть у тунелях станції метро Bank, де вона все ще шукає свого брата.

Свідки й досі повідомляють про дивні події. Люди чують плач і стогони, відчувають пригніченість і тривогу в темних переходах. Один працівник навіть стверджував, що гнався за жінкою у чорному, яка зникла просто в повітрі.

