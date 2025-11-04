Привид Чорної Черниці: чому вона тероризує найбільший банк світу понад 200 років (фото, відео)
В центрі фінансового кварталу британської столиці свідки говорять про містичну присутність однієї пані в чорному. В історії Лондона вона відома як Чорна Черниця, яку до сьогодні бачать численні свідки.
За словами свідків, вони часто бачать поблизу стін Банку Англії жінку в чорному протягом останніх двохсот років, повідомляє The Mirror.
Історія почалася на початку XIX століття. Сара Вайтхед була відданою сестрою Пола Вайтхеда — службовця Банку Англії, якого стратили за підробку документів. Пол приховав свій злочин і вирок від сестри, але коли він зник, Сара вирушила на його пошуки.
Вона щодня приходила до банку, запитуючи працівників: "Ви не бачили мого брата?". Службовці роками брехали їй, кажучи: "Він сьогодні не на роботі, але ми передамо, що ти його шукала".
Та одного дня молодий працівник, не знаючи про їхню змову, сказав правду — що Пола повісили. Сара не витримала новини. З того часу вона щодня приходила до банку, вдягнена в чорне, і невпинно повторювала свої трагічні слова. Саме тоді люди почали називати її Чорною Черницею.
Зрештою, у 1818 році дирекція Банку виплатила їй велику суму за умови, що вона більше ніколи не повернеться. Сара дотрималася угоди, допоки була живою.
Після смерті ж, кажуть, її дух не раз "порушував контракт". Привид Сари неодноразово бачили на Треднідл-стріт, у внутрішньому дворику Банку та навіть у тунелях станції метро Bank, де вона все ще шукає свого брата.
Свідки й досі повідомляють про дивні події. Люди чують плач і стогони, відчувають пригніченість і тривогу в темних переходах. Один працівник навіть стверджував, що гнався за жінкою у чорному, яка зникла просто в повітрі.
