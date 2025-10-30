"Бермудський трикутник Трансільванії": що приховує найбільший ліс "з привидами" у світі

У румунській Трансильванії є ліс Хойя (Horia-Baciu), який має моторошну репутацію: кажуть, там зникають безвісти люди й бачили НЛО. Туристам пропонують «паранормальні» квести і вечірні прогулянки у цій зоні, а найбільш сміливі можуть вирушити на екскурсію з гідом вночі.

"Це місце називають Бермудським трикутником Трансільванії. Тут зникло так багато людей, що дехто каже, ніби це портал в інший вимір", — розповів журналісту The Guardian екскурсовод Маріус Лазін, як відомо з матеріалу від 30 жовтня.

Хойя називають найбільшим лісом з привидами у світі. Лазін останні 12 років буває там тричі на тиждень, і завжди вночі. Він "озброєний" факелом та впевнено рухається поміж буків, вказуючи дорогу туристам. Переплетені гірки утворюють арки, що здаються порталами або воротами, якщо пустити в дію увагу.

"Багато хто заходив сюди й ніколи не виходив. Але не хвилюйся. Наші тури мають 100% рівень повернення", — обіцяє гід.

Вважається, що цей ліс був названий на честь місцевого пастуха, який зник разом з двома сотнями своїх овець. Однак увагу всього світу Хойя привернув лише у 1986 році, коли військовий технік Еміль Барнеа сфотографував те, що назвав НЛО.

З того часу місцевість приваблює йогів, шаманів, уфологів та паранормальних дослідників з різних країн, яким цікаво відчути енергію лісу "з привидами".

Неподалік — сучасний технологічний центр з 400-тисячним населенням, який називають Кремнієвою долиною Східної Європи. Тож забудовники з міста Клуж-Напока вже потирають руки, вимагаючи дозволу на очищення території від дерев задля зведення багатоповерхівок. Попри усі легенди й увагу Хойя не захищений від знесення, адже не визнаний офіційно як туристична пам’ятка.

Охочим побувати у лісі з моторошною репутацією пропонують різні види дозвілля: денні та нічні прогулянки, заняття йогою, паранормальні лекції, полювання за скарбами, квести й навіть нічний кемпінг.

За однією з відомих легенд, під час сімейного пікніка у Хойя зникла 5-річна дівчинка. Однак через п’ять років вона знайшлася, нібито зовсім не подорослішавши та у тому ж одязі без жодної плями. Про те, що з нею сталося, дитина не пам’ятала.

"Деякі люди стверджують, що чують безтілесні шепоти серед дерев", — передали у виданні.

Частіше під час відвідування цього лісу у людей невідомим чином вмикаються камери або телефони. Туристи відчувають тут увесь спектр емоцій — від екстазу до жаху. Деякі з них скаржились, що відчували поштовхи або хапання за руки, а на шкірі з’являлись дивні висипи.

Гід має цілу галерею фото з НЛО, яке нібито періодично бачать у Хойя. На знімках — "блюдце", яке ширяє над деревами й світиться. Зі слів Лазіна, багато дослідників лісу врешті опинились у психіатричних відділеннях.

Сам ліс дивує своєю атмосферою — стовбури дерев зігнути й скручені, і ці фантастичні форми підживлюють уяву. Верхівки деяких дерев зникають у темряві ночі, інші ж навпаки спускаються до землі ніби розплавлені свічки. Припущень, чому рослинність у Хойя виглядає саме так, немало. Зокрема, це пов’язують з ураганними вітрами або високими рівнями радіації в ґрунті(хоча дослідження науковців цю версію не підтвердили).

Під час екскурсій Лазін дозволяє туристам скористатись вимірювачем електромагнітних полей. Він попереджає, що попереду — "найактивніша частина лісу". Там посеред дерев утворене ідеальне коло, лише коротка трава під ногами надає галявині більш природного вигляду.

Трансільванія загалом розбурхує уяву, адже там межа між фактами та фольклором розмита. З цим історичним регіоном асоціюється знаменитий вампір граф Дракула. Журналіст The Guardian не побачив нічого надприродного під час відвідування Бойя, хоч і був спантеличений незвичним ландшафтом. Однак гід запевняє: тут межа між реальністю та уявою "дуже тонка".

