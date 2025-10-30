"Не їстиму таке більше": люди шоковані від того, як та з чого роблять хот-доги (відео)

Хот-доги вже давно стали одним з найвідоміших і культових фастфудів у всьому світі. Водночас попри просту ззовні страву, вона приховує в собі доволі неочікувану та навіть дещо огидну правду.

Оригінальні рецепти виробництва сосисок у булочці сильно змінилися за десятки років, а сучасні способи створення страви викликали в мережі жваве обговорення, нагадує LADBible.

Ролик про виробництва відомого фаст-фуду було зроблено ще у 2003 році, однак з того часу суттєвих змін технологія не зазнала. Тому більшість американських хот-догів починаються з суміші яловичини, свинини та курятини — це ближче до оригінального рецепта зі столиці Австрії.

Згодом залишки м’яса перемелюють, з’єднують у машині, а потім додають крохмаль, сіль та ароматизатори. Далі у величезний металевий чан подають воду та кукурудзяний сироп, щоб надати суміші "трохи солодкості", а перероблена маса вже нагадує рожеву субстанцію.

Потім суміш закачують у пластикову оболонку, яка замінила натуральну оболонку. Лише за 35 секунд машина створює ланцюг сосисок, які згодом коптять і варять, охолоджують і пакують.

Вже за кілька годин готова продукція опиниться на прилавках магазинів, яку придбають виробники відомого фастфуду.

Реакція мережі

Реакція глядачів попри ролик понад 20 річної давнини залишається дуже різкою. Більшість говорить, що відчувають шок, нудоту, відразу та говорять, що ніколи більше не куплять такої страви.

Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я втратив апетит на цілий тиждень";

"Не їм хот-доги вже 10 років через побачене";

"Більше я таке не їстиму. Краще вже просто стейк";

"З американськими споживачами щось явно не так";

"Так зробіть самі сосиски для них або купіть у того м'ясника, якому довіряєте. Просто не купуйте л*йно з магазину";

"Я точно не перестану їсти, адже треба знати, що ти в себе пхаєш. Якщо аж так хочеться "собаку", то краще купити ковбаски, гриль, а далі — соуси та спеції на свій смак".

