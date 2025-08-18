Краще цього не робити: які продукти не можна зберігати на дверцятах холодильника

Правильне зберігання продуктів у холодильнику напряму впливає на їхню свіжість та безпеку. Експерти наголошують, що не всі продукти можна тримати у дверцятах холодильника, адже там температура коливається найбільше.

Related video

Після походу до супермаркету розкласти продукти у холодильнику здається простим завданням. Однак спеціалісти попереджають, що розташування продуктів має значення для збереження їхньої якості та безпеки. Найбільша помилка, яку роблять господарі, — це ставити чутливі продукти у дверцята холодильника, пише ЕatingWell.

Що не можна зберігати на дверцятах холодильника

Молоко. За даними U.S. Dairy, температура у дверцятах занадто нестабільна, що сприяє швидкому розвитку бактерій. Найкраще місце для молока – задня частина полиць, де найхолодніше.

Яйця. Навіть якщо у дверцятах передбачена спеціальна поличка, American Egg Board радить зберігати їх усередині холодильника, у коробці виробника, щоб уникнути втрати вологи та запахів.

М’ясо та птиця. Сире м’ясо має зберігатися лише на нижній полиці у закритому упакуванні, адже дверцята не забезпечують стабільного холоду, а витікання соків може призвести до зараження інших продуктів.

Фрукти та овочі. Для них існують спеціальні ящики-контейнери із регулюванням вологості.

Сир. Оптимальним місцем є окрема шухляда для молочних продуктів, де підтримується додатковий холод без заморожування.

Що можна ставити на дверцята холодильника

За даними USDA, дверцята підходять для продуктів із довшим терміном зберігання — різних соусів, кетчупу, майонезу, заправок для салатів та напоїв. Ці продукти менш чутливі до перепадів температури.

Фахівці також нагадують, що холодильник має підтримувати температуру не вище +4°C. Аби бути впевненими у правильному режимі, варто користуватися вбудованим або окремим термометром.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Експерти назвали продукти, які варто поставити в холодильник під час спеки.

Видання Daily Mail писало, що робити, якщо холодильник зламався влітку: поради, як уберегти їжу.

Крім того, вчені розповіли, чому відкриті консервні банки небезпечно зберігати в холодильнику.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.