Лучше этого не делать: какие продукты нельзя хранить на дверце холодильника

Правильное хранение продуктов в холодильнике напрямую влияет на их свежесть и безопасность. Эксперты отмечают, что не все продукты можно держать в дверце холодильника, ведь там температура колеблется больше всего.

После похода в супермаркет разложить продукты в холодильнике кажется простой задачей. Однако специалисты предупреждают, что расположение продуктов имеет значение для сохранения их качества и безопасности. Самая большая ошибка, которую делают хозяева, — это ставить чувствительные продукты в дверцу холодильника, пишет ЕatingWell.

Что нельзя хранить на дверце холодильника

Молоко. По данным U.S. Dairy, температура в дверце слишком нестабильна, что способствует быстрому развитию бактерий. Лучшее место для молока — задняя часть полок, где холоднее всего.

Яйца. Даже если в дверце предусмотрена специальная полочка, American Egg Board советует хранить их внутри холодильника, в коробке производителя, чтобы избежать потери влаги и запахов.

Мясо и птица. Сырое мясо должно храниться только на нижней полке в закрытой упаковке, так как дверца не обеспечивает стабильного холода, а вытекание соков может привести к заражению других продуктов.

Фрукты и овощи. Для них существуют специальные ящики-контейнеры с регулировкой влажности.

Сыр. Оптимальным местом является отдельный ящик для молочных продуктов, где поддерживается дополнительный холод без замораживания.

Что можно ставить на дверцу холодильника

По данным USDA, дверцы подходят для продуктов с более длительным сроком хранения — различных соусов, кетчупа, майонеза, заправок для салатов и напитков. Эти продукты менее чувствительны к перепадам температуры.

Специалисты также напоминают, что холодильник должен поддерживать температуру не выше +4°C. Чтобы быть уверенными в правильном режиме, стоит пользоваться встроенным или отдельным термометром.

