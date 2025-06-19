Кухня требует реорганизации: названы продукты, которые стоит убрать в холодильник во время жары

В связи с наступлением лета и повышением средней температуры эксперты советуют реорганизовать кухонные шкафы — исследователи назвали продукты, которые стоит переместить в холодильник на время летней жары.

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В последние годы ученые то и дело твердят о климатическом кризисе, нависшем над планетой. В результате мир уже столкнулся с невероятными волнами засухи и жары. Теперь эксперты считают, что из-за летней жары, нам, вероятно, следует провести ревизию в кухонных шкафах и переместить некоторые продукты в холодильник, пишет Daily Mail.

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По словам Рэйчел Кисс, во время сильной жары некоторые продукты, обычно хранящиеся в шкафу, могут оказаться небезопасными, а потому их следует переместить в холодильник. Сочетание высоких температур и неправильного обращения с продуктами питания может создать идеальную среду для быстрого роста бактерий, что представляет серьезную опасность для здоровья.

Эксперты отмечают, что периоды сильной жары увеличивают риски, связанные с неправильным обращением с продуктами питания. Увы, даже небольшие нарушения гигиены питания могут иметь серьезные последствия в теплую погоду.

Какие продукты стоит убрать в холодильник в жару

По словам Рэйчел Кис, есть 7 продуктов, которые обязательно следует переместить в холодильник во время летней жары. А именно:

арахисовое масло — в жару может быстро прогоркнуть; шоколад — может растаять и изменить цвет; хлеб — хранение в холодильнике сделает его более черствым, однако избавит от плесени; открытые соусы и пасты (кетчуп, горчица, джем) — холодильник увеличит срок хранения продуктов; ягоды следует хранить в холодильнике, чтобы они дольше оставались свежими; косточковые фрукты — слишком быстро портятся в жару; торты и пирожные с кремом и глазурью — быстрее портятся в жару.

Как защитить продукты в жару

Другие советы по безопасности пищевых продуктов при высоких температурах включают использование термосумок и термоконтейнеров. Эксперты также не советуют оставлять продукты под прямыми лучами солнца или в машине.

Кроме того, в жару следует использовать термометры для бытовой техники — это позволит убедиться, что холодильники и морозилки работают при правильной температуре — 5°C и -18°C соответственно. Исследователи также советуют не оставлять скоропортящиеся продукты при комнатной температуре более двух часов, а возможно и часа, если температура превышает 32°C.

Ученые также напоминают, что сырые и приготовленные продукты следует хранить отдельно, а во время приготовления стоит использовать разные столовые приборы и доски.

Чего еще не стоит делать в жару

Ранее эксперты также предупредили, что людям не стоит сушить постиранное белье на открытом воздухе в жару. Дело в том, что период летней жары совпадает с периодом цветения растений — в результате пыльца задерживается в тканях и может усугубить здоровье аллергиков.

Ранее Фокус писал о том, что открытые консервные банки опасно хранить в холодильнике: ученые рассказали, почему.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.