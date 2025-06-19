Кухня потребує реорганізації: названо продукти, які варто прибрати в холодильник під час спеки

У зв'язку з настанням літа і підвищенням середньої температури експерти радять реорганізувати кухонні шафи — дослідники назвали продукти, які варто перемістити в холодильник на час літньої спеки.

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Останніми роками вчені раз у раз твердять про кліматичну кризу, що нависла над планетою. У результаті світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями посухи та спеки. Тепер експерти вважають, що через літню спеку, нам, ймовірно, слід провести ревізію в кухонних шафах і перемістити деякі продукти в холодильник, пише Daily Mail.

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За словами Рейчел Кісс, під час сильної спеки деякі продукти, що зазвичай зберігаються в шафі, можуть виявитися небезпечними, а тому їх слід перемістити в холодильник. Поєднання високих температур і неправильного поводження з харчовими продуктами може створити ідеальне середовище для швидкого росту бактерій, що становить серйозну небезпеку для здоров'я.

Експерти зазначають, що періоди сильної спеки збільшують ризики, пов'язані з неправильним поводженням з харчовими продуктами. На жаль, навіть невеликі порушення гігієни харчування можуть мати серйозні наслідки в теплу погоду.

Які продукти варто прибрати в холодильник у спеку

За словами Рейчел Кіс, є 7 продуктів, які обов'язково слід перемістити в холодильник під час літньої спеки. А саме:

арахісове масло — у спеку може швидко згіркнути; шоколад — може розтанути й змінити колір; хліб — зберігання в холодильнику зробить його більш черствим, проте позбавить цвілі; відкриті соуси та пасти (кетчуп, гірчиця, джем) — холодильник збільшить термін зберігання продуктів; ягоди слід зберігати в холодильнику, щоб вони довше залишалися свіжими; кісточкові фрукти — занадто швидко псуються у спеку; торти та тістечка з кремом і глазур'ю — швидше псуються у спеку.

Як захистити продукти у спеку

Інші поради щодо безпеки харчових продуктів за високих температур включають використання термосумок і термоконтейнерів. Експерти також не радять залишати продукти під прямими променями сонця або в машині.

Крім того, у спеку слід використовувати термометри для побутової техніки — це дасть змогу переконатися, що холодильники та морозилки працюють за правильної температури — 5°C і -18°C відповідно. Дослідники також радять не залишати продукти, що швидко псуються, при кімнатній температурі понад дві години, а можливо й годину, якщо температура перевищує 32°C.

Науковці також нагадують, що сирі та приготовані продукти слід зберігати окремо, а під час приготування варто використовувати різні столові прилади та дошки.

Чого ще не варто робити у спеку

Раніше експерти також попередили, що людям не варто сушити випрану білизну на відкритому повітрі у спеку. Річ у тім, що період літньої спеки збігається з періодом цвітіння рослин — унаслідок цього пилок затримується в тканинах і може погіршити здоров'я алергіків.

Раніше Фокус писав про те, що відкриті консервні банки небезпечно зберігати в холодильнику: вчені розповіли, чому.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.