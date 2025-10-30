"Не буду есть такое больше": люди шокированы тем, как и из чего делают хот-доги (видео)

Хот-доги уже давно стали одним из самых известных и культовых фастфудов во всем мире. В то же время несмотря на простое внешне блюдо, оно скрывает в себе довольно неожиданную и даже несколько отвратительную правду.

Оригинальные рецепты производства сосисок в булочке сильно изменились за десятки лет, а современные способы создания блюда вызвали в сети оживленное обсуждение, напоминает LADBible.

Ролик о производстве известного фаст-фуда был сделан еще в 2003 году, однако с тех пор существенных изменений технология не претерпела. Поэтому большинство американских хот-догов начинаются со смеси говядины, свинины и курятины — это ближе к оригинальному рецепту из столицы Австрии.

Впоследствии остатки мяса перемалывают, соединяют в машине, а затем добавляют крахмал, соль и ароматизаторы. Далее в огромный металлический чан подают воду и кукурузный сироп, чтобы придать смеси "немного сладости", а переработанная масса уже напоминает розовую субстанцию.

Затем смесь закачивают в пластиковую оболочку, которая заменила натуральную оболочку. Всего за 35 секунд машина создает цепь сосисок, которые впоследствии коптят и варят, охлаждают и упаковывают.

Уже через несколько часов готовая продукция окажется на прилавках магазинов, которую приобретут производители известного фастфуда.

Реакция сети

Реакция зрителей несмотря на ролик более 20 летней давности остается очень резкой. Большинство говорит, что испытывают шок, тошноту, отвращение и говорят, что никогда больше не купят такого блюда.

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Я потерял аппетит на целую неделю";

"Не ем хот-доги уже 10 лет из-за увиденного";

"Больше я такое не буду есть. Лучше уж просто стейк";

"С американскими потребителями что-то явно не так";

"Так сделайте сами сосиски для них или купите у того мясника, которому доверяете. Просто не покупайте л*йно из магазина";

"Я точно не перестану есть, ведь надо знать, что ты в себя пихаешь. Если уж так хочется "собаку", то лучше купить колбаски, гриль, а дальше — соусы и специи на свой вкус".

