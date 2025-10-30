Лякають всіх до смерті: блогерка відвідала десятки закладів з привидами перед Геловіном (відео)

Британські паби відомі на весь світ своєю незвичним інтер'єром і веселою атмосферою. Водночас ці місця залишаються прихистком для численних свідчень паранормальної активності.

Нещодавнє дослідження виявило понад 1 300 повідомлень про появу привидів у пабах, готелях та ресторанах по всій країні, повідомляє The Mirror.

За даними дослідження Where The Trade Buys, кожен регіон має свої легенди, проте рекорд за кількістю моторошних зустрічей встановило місто Брайтон — 39 зафіксованих випадків, від примарних кроків у підвалах до склянок, що падали з полиць. Лідером серед регіонів став Лондон із 79 випадками, за ним — Сассекс (74) та Ланкашир (50). Історичні міста, як Йорк і Единбург, також відзначилися великою кількістю містичних історій.

Йорк особливо відомий своїми привидами. У пабі Cock and Bottle Inn на Скелдергейт бачили примару, яку місцеві називають "Чоловік із великим носом". Вважається, що це Джордж Вільєрс, другий герцог Бекінгемський, королівський прихильник і алхімік XVII століття, який нібито блукає по пабу з чорним волоссям і помітним носом.

Проте місто Брайтон у цій категорії є справжнім чемпіоном, пишуть журналісти. У пабі Ali Cats робітники ремонту у 2000-х чули людські стогони та відчували раптові холодні точки. У закладі Aquarium Public House персонал часто чує своє ім’я, коли будівля порожня.

У локації Bat & Ball бачили жінку босоніж у нічній сорочці, яка танцювала по бару, а потім зникала. У пабі Bath Arms відвідувачі помічали середнього віку чоловіка епохи вікторіанства поруч із колоною та ще одного примару в плащі.

Найвідоміший паб Брайтона — Black Lion — нібито населений Деріком Карвером, першим протестантським мучеником Англії та першим пивоваром міста. У 1555 році його спалили живцем у бочці з дьогтем, а сьогодні його привид досі перебуває у підвалі. Один із будівельників навіть бачив тіньову фігуру

Схожі історії про паранормальних "гостей" розповідають в Болтоні, Ньюкаслі та Бірмінгемі. Там часто помічають "фантомних постійних клієнтів", інколи музика зникає посеред ночі, а пивні крани несподівано висихають.

Так, в Кенті один власник пабу не наважується сам спускатися в підвал, бо бачив пару черевиків, що йшли самі. В графстві Девоні гості помічали чоловіка в вікторіанському костюмі, який сумно дивився у камін, перш ніж зникнути.

